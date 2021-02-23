15:37 23 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Заседание Парламента 06/03/2020

Гречаная: 23 февраля - особый праздник для сотен тысяч сынов Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
5510
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210223/33745472/grechanaya-23-fevralya-osobyy-prazdnik-dlya-soten-tysyach-synov-moldovy.html

Спикер молдавского парламента считает, что 23 февраля, не будучи государственным праздником, по-прежнему остается в Молдове днем, когда чествуется мужество и верность.

Представители дипкорпусов россии, белоруссии, казахстана, азербайджана возложили цветы к памятникам погибшим воинам на столичном мемориале вечность.
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Васнецов: это праздник, олицетворяющий мужество и преданность Отчизне
КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Председатель законодательного форума Молдовы Зинаида Гречаная поздравила молдавских мужчин с 23 февраля, поскольку в республике в этот день "традиционно чествуют мужество, отвагу и верность".  Спикер при этом напомнила, что День Национальной армии отчается в Молдове третьего сентября. 

"Для сотен тысяч сынов Молдовы День защитника Отечества, который мы отмечали на протяжении многих лет, до сих пор остается особым праздником. Поэтому я хочу обратиться ко всем тем, кто выполнил свой долг перед Родиной, со словами уважения и гордости – пройдя эту школу храбрости, вы навсегда стали эталоном дисциплины, твердости духа и заботы о ближнем", - написала спикер парламента Молдовы на своей странице в социальной сети. 

Те, кто считает долгом защищать свои семьи, любимых, заслуживают, чтобы к ним была благосклонна жизнь и судьба, отмечает Зинаида Гречаная. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гречаная: Григоре Виеру останется одним из лучших учителей любви к Родине
Теги:
День Защитника Отечества, Зинаида Гречаная


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться