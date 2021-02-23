Гречаная: 23 февраля - особый праздник для сотен тысяч сынов Молдовы

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Председатель законодательного форума Молдовы Зинаида Гречаная поздравила молдавских мужчин с 23 февраля, поскольку в республике в этот день "традиционно чествуют мужество, отвагу и верность". Спикер при этом напомнила, что День Национальной армии отчается в Молдове третьего сентября.
"Для сотен тысяч сынов Молдовы День защитника Отечества, который мы отмечали на протяжении многих лет, до сих пор остается особым праздником. Поэтому я хочу обратиться ко всем тем, кто выполнил свой долг перед Родиной, со словами уважения и гордости – пройдя эту школу храбрости, вы навсегда стали эталоном дисциплины, твердости духа и заботы о ближнем", - написала спикер парламента Молдовы на своей странице в социальной сети.
Те, кто считает долгом защищать свои семьи, любимых, заслуживают, чтобы к ним была благосклонна жизнь и судьба, отмечает Зинаида Гречаная.