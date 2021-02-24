Чебан: общественный транспорт – главный источник заражения COVID-19

Столичный градоначальник утверждает, что Кишиневу жизненно необходимо увеличение количества автобусов и троллейбусов, ежедневно выходящих на линии.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Столичный примар обратился в парламентскую комиссию по экономике, бюджету и финансам, чтобы выяснить мнение депутатов относительно полномочий кишиневского Городского автобусного парка вести прямые переговоры с участниками торгов в вопросах закупки единиц общественного транспорта.

"В этой связи мы представили механизм, который предстоит изучить парламентариям. Я пояснил, что открытый тендер на закупку автобусов для Кишинева, организованный в прошлом году, не дал никаких результатов", – заявил Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что ускорить закупочные процедуры необходимо в свете продолжающейся пандемии.

"Поскольку общественный транспорт остается одним из главных источников заражения населения, назрела критическая необходимость увеличить количество автобусов и троллейбусов, ежедневно выходящих на линии в столице", – утверждает кишиневский примар.

При этом Чебан выразил надежду, что вопрос нехватки городского транспорта в Кишиневе "не будет расцениваться парламентом как политический".

Он также напомнил, что в настоящее время в столице пассажиры ежедневно совершают около полумиллиона поездок на общественном транспорте.

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