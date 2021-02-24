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Calea ferata Chisinau

Слусарь: нельзя закрывать глаза на катастрофическую ситуацию с ЖДМ

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
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По мнению депутата от правой партии, одно из крупнейших госпредприятий Молдовы долгие годы было "дойной коровой" для нечистых на руку политиков, а ныне стоит в одном шаге от банкротства.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Глава парламентской фракции "Платформа DA" Александр Слусарь провел 24 февраля брифинг, посвященный ситуации, сложившейся на ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ). 

Депутат заявил, что ЖДМ была "дойной коровой для нескольких политико-криминальных группировок до 2010 года и после".

железная дорога
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Железная дорога Молдовы" – боксер в глубоком нокдауне
"Никто не отрицает эту неприглядную историю, важно, чтобы все "герои" были привлечены к ответственности. Но давайте не будем закрывать глаза на то, что происходит с "Железной дорогой Молдовы" сегодня", - заявил на брифинге депутат. 

Слусарь входит в состав парламентской комиссии по расследованию сложившейся на ЖДМ ситуации. Ранее парламентарий заявил, что для спасения государственного предприятия необходимо срочно объявить его стратегическим объектом и перевести под прямое подчинение правительства. 

"В комиссии по расследованию ситуации на железной дороге заслушали представителей СИБ. Я убедился, что единственным выходом для спасения компании может стать срочное объявление железной дороги стратегическим объектом с прямым подчинением исполнительной власти. Без участия в этом Агентства публичной собственности. Необходимо разработать немедленный антикризисный план по восстановлению предприятия", - утверждает Слусарь.

Депутат убежден, что если не принять срочных мер, ЖДМ обанкротится в течение нескольких месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года работники железной дороги вышли на протест, требуя от администрации выплатить зарплату, которую они к тому моменту не получали уже несколько месяцев. В руководстве ЖДМ факт задержки зарплат признают, но объясняют его исключительно объективными причинами - прошлогодней засухой и в первую очередь пандемией коронавируса, обрушившими рынок железнодорожных перевозок. 

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Теги:
Александр Слусарь, Железная дорога Молдовы


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