Слусарь: нельзя закрывать глаза на катастрофическую ситуацию с ЖДМ

По мнению депутата от правой партии, одно из крупнейших госпредприятий Молдовы долгие годы было "дойной коровой" для нечистых на руку политиков, а ныне стоит в одном шаге от банкротства.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Глава парламентской фракции "Платформа DA" Александр Слусарь провел 24 февраля брифинг, посвященный ситуации, сложившейся на ГП "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).

Депутат заявил, что ЖДМ была "дойной коровой для нескольких политико-криминальных группировок до 2010 года и после".

"Никто не отрицает эту неприглядную историю, важно, чтобы все "герои" были привлечены к ответственности. Но давайте не будем закрывать глаза на то, что происходит с "Железной дорогой Молдовы" сегодня", - заявил на брифинге депутат.

Слусарь входит в состав парламентской комиссии по расследованию сложившейся на ЖДМ ситуации. Ранее парламентарий заявил, что для спасения государственного предприятия необходимо срочно объявить его стратегическим объектом и перевести под прямое подчинение правительства.

"В комиссии по расследованию ситуации на железной дороге заслушали представителей СИБ. Я убедился, что единственным выходом для спасения компании может стать срочное объявление железной дороги стратегическим объектом с прямым подчинением исполнительной власти. Без участия в этом Агентства публичной собственности. Необходимо разработать немедленный антикризисный план по восстановлению предприятия", - утверждает Слусарь.

Депутат убежден, что если не принять срочных мер, ЖДМ обанкротится в течение нескольких месяцев.

Напомним, в декабре 2020 года работники железной дороги вышли на протест, требуя от администрации выплатить зарплату, которую они к тому моменту не получали уже несколько месяцев. В руководстве ЖДМ факт задержки зарплат признают, но объясняют его исключительно объективными причинами - прошлогодней засухой и в первую очередь пандемией коронавируса, обрушившими рынок железнодорожных перевозок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova