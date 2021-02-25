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Обед ученика.

Детское питание – в зоне особого внимания кишиневских властей

© Sputnik / Evgeny Biyatov
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210225/33770815/detskoe-pitanie---v-zone-osobogo-vnimaniya.html

Столичная администрация продолжает отслеживать рацион школьников в образовательных учреждениях города.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Экономические агенты, которые предоставляют услуги питания в школах столицы, 25 февраля были вызваны в примэрию на совещание с директорами детсадов и школ, представителями профильного управления и руководителями отделов образования в секторах.

Как сообщил кишиневский примар Ион Чебан, главным предметом обсуждения на встрече стали меры по улучшению процесса организации питания в столичных образовательных учреждениях. 

"Очень важно продолжить пристально отслеживать механизм поставок продуктов для обеспечения горячим питанием детей в учебные заведения города, чтобы исключить проблемные ситуации, которые возникали в этой сфере в недавнем прошлом", – заявил Чебан. 

Дети за обедом, тематическое фото
© Sputnik / Konstantin Chalabov
В Кишиневе запущен мониторинг питания в детских садах
Кроме того, на совещании обсуждались и другие вопросы: обеспечение соответствия блюд в школьных столовых установленному меню, соблюдение финансовых показателей, составление рациона согласно потребностям детей разных возрастов. 

Ранее в примэрии была создана специальная рабочая группа, в чьи обязанности входит мониторинг процесса организации питания детей в образовательных учреждениях муниципия.

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