Детское питание – в зоне особого внимания кишиневских властей

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Экономические агенты, которые предоставляют услуги питания в школах столицы, 25 февраля были вызваны в примэрию на совещание с директорами детсадов и школ, представителями профильного управления и руководителями отделов образования в секторах.

Как сообщил кишиневский примар Ион Чебан, главным предметом обсуждения на встрече стали меры по улучшению процесса организации питания в столичных образовательных учреждениях.

"Очень важно продолжить пристально отслеживать механизм поставок продуктов для обеспечения горячим питанием детей в учебные заведения города, чтобы исключить проблемные ситуации, которые возникали в этой сфере в недавнем прошлом", – заявил Чебан.

Кроме того, на совещании обсуждались и другие вопросы: обеспечение соответствия блюд в школьных столовых установленному меню, соблюдение финансовых показателей, составление рациона согласно потребностям детей разных возрастов.

Ранее в примэрии была создана специальная рабочая группа, в чьи обязанности входит мониторинг процесса организации питания детей в образовательных учреждениях муниципия.

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