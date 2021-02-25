Вопрос участия автомобилей Приднестровья в международном движении решается

Предложения молдавской стороны по этой проблеме направлены всем сторонам, участвующим в формате "5+2".

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь высказалась по теме следующего заседания Рабочей группы в области развития автотранспорта и дорожной инфраструктуры обоих берегов Днестра.

По ее словам, поводом для заявления стала распространенная некоторыми приднестровскими СМИ информация о том, что молдавская сторона затягивает процесс созыва очередного заседания рабочих групп. Вице-премьер напомнила: предыдущая встреча экспертов состоялась 21 января этого года.

"Начиная с 25 января стартовала информационная кампания об условиях участия автотранспортных средств из приднестровского региона в международном дорожном движении", – уточнила Чеботарь.

Она сообщила, что молдавские государственные органы провели профильные консультации по вопросам, поднятым экспертами с обоих берегов по результатам визита 7 октября 2020 года в пункт регистрации транспортных средств в Тирасполь.

"Сегодня наши предложения по этому вопросу были направлены в письме политическому представителю в переговорном процессе от Тирасполя с уведомлением всех сторон формата "5+2", – утверждает Чеботарь.

Вице-премьер также информирует, что возможные меры, которые должны быть приняты для решения этих вопросов, будут согласованы на техническом уровне и реализованы в соответствии со строгими требованиями действующей правовой базы и предписаниями Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года.

"После согласования необходимых мер с профильными ведомствами Кишинев выступит с предложением организовать новую встречу рабочей группы в существующем формате диалога", – заявила Ольга Чеботарь.

Она, кроме того, заверяет, что об этой последовательности действий "были проинформированы все стороны переговорного формата "5+2".

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