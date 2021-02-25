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Газовая плита.

"Молдовагаз" упрощает процесс передачи данных со счетчиков

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210225/33773208/moldovagaz-uproschaet-protsess-peredachi-dannykh-so-schetchikov.html

Крупнейший молдавский газовый оператор рапортует о внедрении современных механизмов взаимодействия с конечным потребителем.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Предприятие "Молдовагаз" обнародовало специальное напоминание о том, что считывание или самостоятельная передача потребителем показаний счетчиков производится с 25 числа текущего месяца по 5 число следующего. В случае бытовых потребителей передача может быть осуществлена как по телефону, так и посредством физического присутствия контролера, который фотографирует показания приборов учета. 

Газовая плита
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Внедрение предприятием онлайн-услуг, включая "Личный кабинет потребителя", а также Viber ChatBot, призвано упростить этот процесс. В то же время контроллеры газовой системы обязаны регулярно проверять целостность пломб на приборах учета природного газа. Нередко, как показывает практика, показания или искусственно занижаются, особенно в зимнее время, или же пломбы срываются", – указывается на официальном интернет-ресурсе предприятия.

Кроме того, сообщается, что при желании потребитель может установить за свой счет smart-счетчик или систему передачи данных через радиомодуль.

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Теги:
Молдовагаз


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