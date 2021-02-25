Депутат Липский: мы знаем поименно тех, кто грабил "Железную дорогу Молдовы"

Глава комиссии, депутат от ПСРМ Олег Липский дал интервью Sputnik Молдова.
– Олег Петрович, это ведь уже "секрет Полишинеля", что развал на молдавской железной дороге начался ровно в тот момент, когда по пресловутому "алгоритму" Минтранс ушел в распоряжение Либеральной партии. Но почему за это время никто даже не попытался все это пресечь?
– Если судить по множеству фактов, выявленных в том числе и в ходе работы нашей комиссии, руководство страны, пребывавшее у власти до 2019 года, готовило государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" к приватизации.
Полагаю, именно для этого ЖДМ была разделена на три части. Так, сферу пассажирских перевозок, которая на всех железных дорогах мира убыточна и нуждается в дотациях, предполагалось оставить государству. Грузовые перевозки, по-видимому, должны были отойти неким частным копаниям. Думаю, с прицелом на интересы конкретных лиц закупались новые локомотивы и ремонтировалась определенная часть инфраструктуры железной дороги.
То есть план, вероятно, был таков: национализировать убытки и приватизировать прибыль.
– Но виноватых при этом до сих пор как бы и нет, я правильно понимаю?
– За минувшие десять лет в Молдове открыты десятки уголовных дел, так или иначе связанных с "Железной дорогой Молдовы". В их основе – и откровенное воровство, и закупки с нарушением закона, и махинации с топливом, и даже случаи вымогательства.
И да, вы совершенно правы, ни одно из этих дел так и не доведено до конца. Некоторые все еще находятся в производстве, но многие уже пылятся в архиве.
Простой пример. У человека по делу, допустим, о злоупотреблениях на железной дороге проводят обыск и даже находят нечто существенное. Но тут же выясняется, что срок давности по этому делу уже истек. А значит, наказать преступника по закону не представляется возможным. Так все и "замыливалось".
Я не готов сейчас делать окончательные выводы, но в свое время на ЖДМ сплошь и рядом топливо, запасные части, материалы закупались по таким завышенным ценам, что предприятие показывало рентабельность на уровне 41%. Жадность бывших правителей Молдовы создавала такие невыносимые условия для клиентов, что многие из них попросту отказались возить грузы транзитом через Молдову.
– У общественности страны есть надежда услышать конкретные имена?
– Есть вещи, которые я сейчас не имею права разглашать. Но после того, как наша комиссия составит официальный отчет, все, что закон позволит обнародовать – непременно будет обнародовано. Уверяю вас, нам известны конкретные фамилии и те неприглядные дела, которые носители этих фамилий совершили.
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Поймите правильно, я совсем не кровожаден, но люди, годами грабившие молдавскую железную дорогу, должны понести наказание. Хотя бы для того, чтобы создать прецедент и другим впредь было неповадно. Безнаказанность ведет к хаосу.
– То есть к 2020 году предприятие уже лежало в глубоком нокауте, а ковид нанес последний удар. Существует ли в принципе возможность вернуть "Железную дорогу Молдовы" хоть к сколько-нибудь нормальной функциональности?
– Я убежден, что ситуацию все еще можно исправить. Но теперь для этого нужна еще и политическая воля.
Проблема в том, что "вытащить" молдавскую железную дорогу способно только полноценное правительство, которого у Молдовы сегодня нет.
Даже если я как депутат или целая группа парламентариев захочет внести эту поправку, мы не сможем это сделать по закону. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Тупик.
И тупик этот всецело обусловлен непомерными политическими амбициями действующего президента, которой не нужно полноценное правительство, а нужны досрочные выборы.
– Так какой же выход?
– Ответ на этот вопрос находится за пределами моей компетенции. Я знаю лишь, что это молдавское государственное предприятие не может перестать существовать, это немыслимо.
Нужен стране сжиженный газ? Несомненно. Но в кармане его не принесешь, нужны 30-тонные железнодорожные цистерны. Можно, конечно, возить и автомобилями, но, во-первых, это намного дороже а, во-вторых, когда это произойдет, в стране создастся дефицит газа и цены, соответственно, и вовсе взлетят до небес.
Или чем возить, допустим, уголь? Самосвалами? Это просто смешно, не говоря о все той же дороговизне.
Вывод простой: железная дорога – становой хребет экономики.
– И это уже не говоря о том, что в европейской стране сегодня многие железнодорожники откровенно голодают...
– Да, фактически мы говорим сегодня о гуманитарной катастрофе. В сфере, где средняя зарплата и без того держится на уровне трех-четырех тысяч леев, 6800 работников не получают ее уже несколько месяцев. А ведь многие до сих пор работают на железной дороге семьями. На что людям жить?
А еще страшнее, что предприятие неминуемо теряет квалифицированных специалистов, заменить которых попросту невозможно.
Поэтому повторюсь: для спасения ЖДМ нужна политическая воля. Но ее, увы, мы пока не видим.
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