Депутат Липский: мы знаем поименно тех, кто грабил "Железную дорогу Молдовы"

Парламентская комиссия по расследованию ситуации на молдавской железной дороге пришла к весьма неутешительным выводам. Тем временем железнодорожники выходят на акции протеста.

Глава комиссии, депутат от ПСРМ Олег Липский дал интервью Sputnik Молдова.

– Олег Петрович, это ведь уже "секрет Полишинеля", что развал на молдавской железной дороге начался ровно в тот момент, когда по пресловутому "алгоритму" Минтранс ушел в распоряжение Либеральной партии. Но почему за это время никто даже не попытался все это пресечь?

– Если судить по множеству фактов, выявленных в том числе и в ходе работы нашей комиссии, руководство страны, пребывавшее у власти до 2019 года, готовило государственное предприятие "Железная дорога Молдовы" к приватизации.

Полагаю, именно для этого ЖДМ была разделена на три части. Так, сферу пассажирских перевозок, которая на всех железных дорогах мира убыточна и нуждается в дотациях, предполагалось оставить государству. Грузовые перевозки, по-видимому, должны были отойти неким частным копаниям. Думаю, с прицелом на интересы конкретных лиц закупались новые локомотивы и ремонтировалась определенная часть инфраструктуры железной дороги.

То есть план, вероятно, был таков: национализировать убытки и приватизировать прибыль.

– Но виноватых при этом до сих пор как бы и нет, я правильно понимаю?

– За минувшие десять лет в Молдове открыты десятки уголовных дел, так или иначе связанных с "Железной дорогой Молдовы". В их основе – и откровенное воровство, и закупки с нарушением закона, и махинации с топливом, и даже случаи вымогательства.

И да, вы совершенно правы, ни одно из этих дел так и не доведено до конца. Некоторые все еще находятся в производстве, но многие уже пылятся в архиве.

Простой пример. У человека по делу, допустим, о злоупотреблениях на железной дороге проводят обыск и даже находят нечто существенное. Но тут же выясняется, что срок давности по этому делу уже истек. А значит, наказать преступника по закону не представляется возможным. Так все и "замыливалось".

Я не готов сейчас делать окончательные выводы, но в свое время на ЖДМ сплошь и рядом топливо, запасные части, материалы закупались по таким завышенным ценам, что предприятие показывало рентабельность на уровне 41%. Жадность бывших правителей Молдовы создавала такие невыносимые условия для клиентов, что многие из них попросту отказались возить грузы транзитом через Молдову.

– У общественности страны есть надежда услышать конкретные имена?

– Есть вещи, которые я сейчас не имею права разглашать. Но после того, как наша комиссия составит официальный отчет, все, что закон позволит обнародовать – непременно будет обнародовано. Уверяю вас, нам известны конкретные фамилии и те неприглядные дела, которые носители этих фамилий совершили.

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Поймите правильно, я совсем не кровожаден, но люди, годами грабившие молдавскую железную дорогу, должны понести наказание. Хотя бы для того, чтобы создать прецедент и другим впредь было неповадно. Безнаказанность ведет к хаосу.

– То есть к 2020 году предприятие уже лежало в глубоком нокауте, а ковид нанес последний удар. Существует ли в принципе возможность вернуть "Железную дорогу Молдовы" хоть к сколько-нибудь нормальной функциональности?

– Я убежден, что ситуацию все еще можно исправить. Но теперь для этого нужна еще и политическая воля.

Проблема в том, что "вытащить" молдавскую железную дорогу способно только полноценное правительство, которого у Молдовы сегодня нет.

Даже если я как депутат или целая группа парламентариев захочет внести эту поправку, мы не сможем это сделать по закону. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Тупик.

По данным, предоставленным предприятием "Железная дорога Молдовы", например, за строительство ветки Джурджулешты - Кагул государство задолжало ему 174 миллиона леев. Но для того, чтобы заплатить предприятию хотя бы один лей из этих миллионов, необходимо внести поправки в государственный бюджет. А для этого, в свою очередь, правительство должно выйти в парламент с соответствующим законопроектом. Но как раз на это и не располагает полномочиями нынешний временный, "урезанный" кабинет министров РМ.

И тупик этот всецело обусловлен непомерными политическими амбициями действующего президента, которой не нужно полноценное правительство, а нужны досрочные выборы.

– Так какой же выход?

– Ответ на этот вопрос находится за пределами моей компетенции. Я знаю лишь, что это молдавское государственное предприятие не может перестать существовать, это немыслимо.

Нужен стране сжиженный газ? Несомненно. Но в кармане его не принесешь, нужны 30-тонные железнодорожные цистерны. Можно, конечно, возить и автомобилями, но, во-первых, это намного дороже а, во-вторых, когда это произойдет, в стране создастся дефицит газа и цены, соответственно, и вовсе взлетят до небес.

Или чем возить, допустим, уголь? Самосвалами? Это просто смешно, не говоря о все той же дороговизне.

Вывод простой: железная дорога – становой хребет экономики.

– И это уже не говоря о том, что в европейской стране сегодня многие железнодорожники откровенно голодают...

– Да, фактически мы говорим сегодня о гуманитарной катастрофе. В сфере, где средняя зарплата и без того держится на уровне трех-четырех тысяч леев, 6800 работников не получают ее уже несколько месяцев. А ведь многие до сих пор работают на железной дороге семьями. На что людям жить?

А еще страшнее, что предприятие неминуемо теряет квалифицированных специалистов, заменить которых попросту невозможно.

Поэтому повторюсь: для спасения ЖДМ нужна политическая воля. Но ее, увы, мы пока не видим.

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