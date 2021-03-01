Эксперт: возможно, уже существует "молдавский" штамм коронавируса

Вакцинация определенным препаратами против коронавируса начинает доказывать свою эффективность в отдельных странах. Однако о скорой победе на пандемией COVID-19 пока говорить не приходится.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. С первого марта как минимум на две недели в Молдове ужесточены меры эпидемиологической безопасности в связи с ростом в республике случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Эксперту в области общественного здоровья Алле Токарчук, которая прокомментировала ситуацию в радиоэфире Sputnik Молдова, даже эти меры представляются "половинчатыми" и предпринимаются, по ее мнению, для того, чтобы попросту не остановилась молдавская экономика, чтобы люди могли работать.

"Если говорить языком математики и предположить, что без всяких мер вероятность заразиться стопроцентная, то перевод школ на онлайн-обучение снижает эту вероятность, допустим, на 10%, карантин выходного дня – на 15%... Будет определенное снижение темпов заражения, но, разумеется, стопроцентной эффективности этих мер ожидать не стоит", – утверждает Токарчук.

По ее мнению, определенное снижение количества зараженных, которое наблюдалось в предыдущие два месяца, связано не столько с ограничительными мерами, сколько с большим количеством праздничных дней, школьными каникулами, новогодними и рождественскими отпусками.

При этом, считает Токарчук, наибольшую тревогу сейчас вызывают новые штаммы COVID-19.

По ее словам, вакцина AstraZeneca (которая первой поступает в Молдову) показала всего лишь 50-процентную эффективность против южноафриканского штамма, при этом достаточно эффективно действует против британского штамма.

"Очень важно понимать, с какими именно штаммами мы сегодня имеем дело в Молдове. У нас очень большие ожидания от вакцинации, но мы до сих пор не читаем геномы и не знаем, какие мутации коронавируса действуют в Молдове. Может быть, в республике есть уже свой "молдавский" штамм, еще более опасный, а мы об этом не знаем...", – говорит эксперт.

Кроме того, Токарчук полагает, что в свете скепсиса и откровенного недоверия к вакцинам среди довольно большой части населения вопрос иммунизации следует рассматривать с исключительно рациональной позиции. То есть сравнивать риски – от побочных эффектов той или иной вакцины и риском заражения тяжелыми формами коронавируса в случае отказа от прививок.

"На примере Израиля, где вакцинация проходит очень быстрыми темпами, мы видим, что иммунизация реально действует. Израильтяне провели анализ группы медицинских работников, которые первыми прошли вакцинацию и получили по две дозы препарата. Результаты говорят о том, что уровень заболеваемости коронавирусом в этой группе снизился более чем на 80%", – сообщила Токарчук.

Однако она считает недавно озвученный Всемирной организацией здравоохранения прогноз о том, что пандемия окончится в начале следующего 2022 года, неоправданно оптимистичным.

"Пандемия окончится, когда как минимум 70% населения планеты будет вакцинировано эффективными препаратами. Но 70% – это более десяти миллиардов доз вакцины. Напомню, с 27 декабря 2020-го, с момента начала вакцинации, по сей день в мире привито лишь 200 миллионов", – говорит Токарчук.

Он убеждена: чтобы выдержать заявленные ВОЗ сроки, нужно производить количество вакцин, в восемь раз превышающее нынешние объемы ее производства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova