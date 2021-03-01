Кишиневцам предлагают пересесть на велосипеды

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Первого марта обнародован проект Стратегии развития инфраструктуры альтернативного транспорта в Кишиневе. Стратегия предлагается для общественного обсуждения.

"В рамках этого проекта мы стремимся улучшить пропускную способность столичных дорог, экологическую ситуацию в Кишиневе, а также здоровье горожан путем интеграции велосипедов и других видов альтернативных средств передвижения в общую систему транспортной инфраструктуры города", - сообщил на своей странице в социальной сети вице-примар Виктор Киронда.

Стратегия предполагает, что к 2026 году в Кишиневе удастся реализовать следующие меры по внедрению в городское движение и инфраструктуру альтернативных средств передвижения.

Во-первых, создать сеть маршрутов альтернативного транспорта общей протяженностью 200 километров. Сеть должна соединить все районы Кишинева.

маршрутов альтернативного транспорта общей протяженностью 200 километров. Сеть должна соединить все районы Кишинева. Во-вторых, изменить отношение жителей столицы к велосипедам и другим "нетрадиционным" видам транспорта.

жителей столицы к велосипедам и другим "нетрадиционным" видам транспорта. В-третьих, довести удельный вес постоянно используемых в Кишиневе альтернативных средств передвижения до 1% от общего количества транспорта.

удельный вес постоянно используемых в Кишиневе альтернативных средств передвижения от общего количества транспорта. В-четвертых, увеличить количество велосипедных парковок возле государственных, общественных и учебных заведений, а также центров досуга в Кишиневе.

Документ разрабатывался в течение всего 2020 года экспертами ассоциации ECOPRO в партнерстве с ПРООН Молдова,

лабораторией Green City Lab и Автомобильным клубом РМ.

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