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Дорожный знак

Кишиневцам предлагают пересесть на велосипеды

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210301/33818240/kishinevtsam-predlagayut-peresest-na-velosipedy.html

Экспертами и столичной властью разработан документ, предполагающий внедрение альтернативных средств передвижения и соответствующей инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Первого марта обнародован проект Стратегии развития инфраструктуры альтернативного транспорта в Кишиневе. Стратегия предлагается для общественного обсуждения. 

Велосипедист. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
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"В рамках этого проекта мы стремимся улучшить пропускную способность столичных дорог, экологическую ситуацию в Кишиневе, а также здоровье горожан путем интеграции велосипедов и других видов альтернативных средств передвижения в общую систему транспортной инфраструктуры города", - сообщил на своей странице в социальной сети вице-примар Виктор Киронда. 

Стратегия предполагает, что к 2026 году в Кишиневе удастся реализовать следующие меры по внедрению в городское движение и инфраструктуру альтернативных средств передвижения.

  • Во-первых, создать сеть маршрутов альтернативного транспорта общей протяженностью 200 километров. Сеть должна соединить все районы Кишинева.
  • Во-вторых, изменить отношение жителей столицы к велосипедам и другим "нетрадиционным" видам транспорта. 
  • В-третьих, довести удельный вес постоянно используемых в Кишиневе альтернативных средств передвижения до 1% от общего количества транспорта.
  • В-четвертых, увеличить количество велосипедных парковок возле государственных, общественных и учебных заведений, а также центров досуга в Кишиневе. 

Документ разрабатывался в течение всего 2020 года экспертами ассоциации ECOPRO в партнерстве с ПРООН Молдова,
лабораторией Green City Lab и Автомобильным клубом РМ.

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Теги:
дорожное движение, велосипед


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