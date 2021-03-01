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Железная дорога.

Молдавские железнодорожники едут в Кишинев "добиваться справедливости"

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210301/33821990/moldavskie-zheleznodorozhniki-edut-v-kishinev-dobivatsya-spravedlivosti.html

Работники нескольких железнодорожных узлов Молдовы, не получавшие зарплату в течение нескольких месяцев и с декабря протестовавшие на местах, теперь намерены громко заявить о своих проблемах в центре столицы.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. В четверг, 4 марта, железнодорожники планируют провести сразу несколько протестных акций в Кишиневе – у Управления ГП "Железная дорога Молдовы", у резиденции президента и у парламента. Свое участие уже подтвердили работники бельцкого, бендерского, бессарабского, окницкого, унгенского и кишиневского железнодорожных узлов.

"Мы приглашали руководство дороги на наш митинг протеста, который прошел в минувшую пятницу в Окнице, – говорит глава окницкого профсоюза железнодорожников Дмитрий Фесюк. – Однако никто к нам так и не приехал. Значит, чтобы быть, наконец, услышанными, мы поедем в Кишинев".

О своем намерении железнодорожники уведомили Управление специальной телеграммой.

Фесюк утверждает, что председатель профсоюза железнодорожников Молдовы Ион Запорожан лично обратился в примэрию Кишинева, которая официально разрешила провести четвертого марта на Площади великого национального собрания в столице акцию протеста с 8.00 до 14.00.

Протест железнодорожников в Окнице
© Sputnik / Mihai Caraus
Окницкие железнодорожники протестуют и готовятся к отчаянным мерам

"Государство задолжало "Железной дороге Молдовы" 174 миллиона леев. Из этой суммы можно заплатить зарплату всем работникам предприятия. Надеемся, что к нам выйдут депутаты парламента, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию", – говорит Фесюк.

По мнению лидера окницкого профсоюза, вопрос для ГП "Железная дорога Молдовы" стоит, что называется, ребром: или предприятие будет объявлено банкротом и ликвидируется, или государство найдет ресурсы для его спасения.

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Теги:
протест, железнодорожники


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