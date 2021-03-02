Первых привили. Чем станут вакцинировать остальных?

В республике наконец стартовала кампания по массовой иммунизации населения. Однако по-прежнему неясно, какой препарат станет в Молдове основой для достижения коллективной сопротивляемости коронавирусу.

В Молдове второго марта были сделаны первые прививки от COVID-19. Событие это означает, что республика, официально запустив кампанию массовой вакцинации, вошла (как всем нам хочется верить) в некий переломный этап эпидемии коронавируса.

В Кишиневе вакцинация стартовала одновременно в двух главных лечебных учреждениях страны – Республиканской клинической больнице и Институте скорой медицинской помощи.

Как оказалось, чисто "технически" процесс введения пациенту вакцины от ковида предельно прост и занимает не более двух-трех минут. Кампания по иммунизации населения Молдовы могла бы начаться вполне скучно и буднично, если бы не проявленный отечественными средствами массовой информации к мероприятию ажиотажный интерес, которого ныне в республике редко какое событие удостаивается.

Поскольку крохотное помещение в РКБ, где сегодня были введены первые дозы препарата, физически не могло вместить всех журналистов, операторов и фотографов, желающих запечатлеть укол в плечо пионеру молдавской вакцинации, мероприятие едва не омрачилось несколькими внутрицеховыми конфликтами...

Собственно, пациентом №1, привитым вакциной AstraZeneca в Молдове, стал заведующий отделением интенсивной терапии РКБ Александр Ботизату, довольно сухо сообщивший представителям медиа, что в процессе введения препарата "почти ничего не почувствовал". Еще бы! Ботизату и все его коллеги, привитые в первый день вакцинации, целый год провели на передовой войны с коронавирусом (многие из них сами переболели им), нередко попросту вырывая из лап смерти самых тяжелых "ковидников" в своих реанимационных отделениях. Эти врачи видели слишком многое, чтобы сегодня испытывать хоть какие-нибудь эмоции от укола вакциной. Кроме, вероятно, спокойного удовлетворения от того, что против врага наконец есть эффективное оружие. Или "свет в конце тоннеля", как выразился Ботизату.

Тот грустный факт, что Молдова начинает массовую вакцинацию одной из последних в Европе, все же несет в себе по крайней мере один плюс. Тактика иммунизации, когда самыми первыми прививаются именно врачи, работающие с ковид-пациентами, в нескольких странах мира успела к сегодняшнему дню наглядно доказать свою целесообразность. Как, например, в Израиле, ныне мировом лидере вакцинации, где среди большой группы врачей, уже получивших по две дозы вакцины, заболеваемость коронавирусом снизилась более чем на 80 процентов. И в этом смысле молдавской системе здравоохранения уже не нужно ничего придумывать, остается лишь идти проторенной дорогой.

Впрочем, до сих пор без ответа остается другой вопрос: как скоро Молдова сможет получить объем вакцины, достаточный для того, чтобы кампания иммунизации стала действительно массовой?

Напомним, что официальная вакцинация в республике стартовала сегодня на базе всего двадцати с небольшим тысяч доз вакцины AstraZeneca, переданных республике в дар Румынией. Видимо, в ближайшей перспективе прибудет следующая партия препарата из тех 200 тысяч доз, которыми с Молдовой готово поделиться соседнее государство. Этого, вероятно, хватит, чтобы до конца апреля, как запланировано, вакцинировать 70 тысяч медицинских и социальных работников. Но это лишь один из трех этапов иммунизации, призванных в конечном итоге сформировать в Молдове коллективную невосприимчивость к коронавирусу. Очевидно, что на этом пути стране придется искать возможности для получения сразу нескольких видов вакцин из разных источников.

Отвечая сегодня на вопросы о преимуществах той или иной марки вакцин, врачи были предсказуемо и безупречно корректны.

"Мы, медицинские работники, приветствуем разнообразие вакцин, – заявил в интервью Sputnik Молдова директор столичного Института скорой медицинской помощи Михай Чокану. – Но каждый из препаратов, который поступит в Молдову, обязательно должен быть зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения и молдавским Агентством по лекарствам и медицинским изделиям. Думаю, что у каждой вакцины есть перспектива для использования в республике, но при наличии четких доказательств ее эффективности".

Между тем анонимно, не на камеру и диктофон, некоторые молдавские медицинские специалисты все же готовы порассуждать о потенциальной эффективности различных вакцин применительно к эпидемиологической ситуации в Молдове. И здесь на первый план выходят регулярно появляющиеся новые мутации коронавируса.

Так, известно, что AstraZeneca, с которой началась кампания вакцинации в Молдове, продемонстрировала лишь 50-процентную эффективность против южноафриканского штамма COVID-19, оставаясь при этом достаточно "смертоносной" для штамма британского. Проблема в том, что полной ясности, какие мутации вируса присутствуют сегодня в республике, у отечественных медиков нет.

"У нас очень большие ожидания от вакцинации, но мы до сих пор не читаем геномы и не знаем, какие мутации коронавируса действуют в Молдове. Может быть, в республике есть уже свой "молдавский" штамм, еще более опасный, а мы об этом не знаем...", – говорит эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук.

Хотелось бы ошибаться, но, скорее всего, Pfizer/BioNTech если и начнет поступать в Молдову, то в весьма ограниченных объемах. Не только потому, что в огромных количествах доз этой вакцины нуждается большая часть самых развитых и богатых стран мира, сделавших на нее основную ставку в борьбе с пандемией, но еще и потому, что Pfizer крайне капризен в вопросах хранения и транспортировки.

На этом фоне отличной новостью стала авторизация в Молдове российской вакцины "Спутник V", которая в последние несколько месяцев буквально лавинообразно получает признание в самых разных регионах мира.

Что до эффективности и безопасности – то самую высокую оценку по этим параметрам "Спутник V" получил от авторитетнейшего медицинского издания The Lancet. Не говоря уже о весьма впечатляющих результатах, которые этот препарат демонстрирует в ходе кампании по вакцинации в самой России.

То есть из сказанного выше следует вторая хорошая новость. У Молдовы по-прежнему остается шанс взять за основу своей кампании по вакцинации эффективный, безопасный и недорогой российский препарат, уже получивший мировое признание. Нужно лишь желание и немного политической воли.

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