Пожилая женщина погибла в ДТП на Буюканах

На Буюканах водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе семидесятидвухлетнюю жительницу Кишинева.

"Сотрудники столичного Управления полиции немедленно выехали на место происшествия, обнаружив по прибытии, что 43-летний водитель автомобиля Toyota Prius сбил на пешеходном переходе женщину 72 лет. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезла скорая помощь. Через некоторое время женщина скончалась в больнице", – сообщает официальный сайт ведомства.

Третьего марта в диспетчерскую службу Управления полиции Кишинева поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Алба Юлия и Ливиу Деляну.

В отношении виновника дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное дело. Ведется следствие.

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