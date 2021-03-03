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Пожилая женщина погибла в ДТП на Буюканах

© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210303/33850094/pozhilaya-zhenschina-pogibla-v-dtp-na-buyukanakh.html

На Буюканах водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе семидесятидвухлетнюю жительницу Кишинева.

ДТП в Максимовке.
© Photo : IP Anenii Noi
В Новоаненском районе в ДТП погиб мотоциклист
КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Третьего марта в диспетчерскую службу Управления полиции Кишинева поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Алба Юлия и Ливиу Деляну. 

"Сотрудники столичного Управления полиции немедленно выехали на место происшествия, обнаружив по прибытии, что 43-летний водитель автомобиля Toyota Prius сбил на пешеходном переходе женщину 72 лет. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезла скорая помощь. Через некоторое время женщина скончалась в больнице", – сообщает официальный сайт ведомства.

В отношении виновника дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное дело. Ведется следствие.

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Теги:
ДТП


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