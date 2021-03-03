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Проведение операции в кардиохирургическом отделении

Суперсовременная операционная для Института неврологии и нейрохирургии

© Sputnik / Игорь Онучин
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210303/33851314/supersovremennaya-operatsionnaya-dlya-instituta-nevrologii-i-neyrokhirurgii.html

В столичном лечебном центре установлено оборудование, позволяющее производить сложнейшие хирургические вмешательства на головном мозге и даже транслировать их онлайн.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В кишиневском Институте неврологии и нейрохирургии "Диомид Герман" введена в эксплуатацию новая операционная, оборудованная по последнему слову медицинской техники и оснащенная антисептическими функциями, необходимыми в условиях эпидемии коронавируса. 

Врач смотрит на рентген снимки мозга. Архивное фото.
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Сообщается, что оснащение новой операционной способно обеспечить эффективное хирургическое вмешательство в случаях самых сложных патологий головного мозга и периферической нервной системы. Прежде такого рода операции приходилось проводить в универсальных операционных помещениях, оснащенных техникой 80-90 годов прошлого века. 

"В 2019-2020 годах был проведен капитальный ремонт в операционной, которую оснастили такими высокопроизводительными медицинскими приборами, как нейронавигатор для головного и спинного мозга, мобильная 3D рентгенологическая установка с манипулятором, операционный микроскоп, наркозный аппарат и многое другое", – говорится на официальном сайте Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Также сообщается, что медицинские устройства новой операционной Института замкнуты в единую информационную систему, что позволит свести к минимуму объем бумажных и пленочных носителей данных. 

Операционная сейчас имеет мощную современную систему вентиляции, а также видеосистему, способную в режиме реального времени транслировать ход операции, например для студентов медицинских учебных заведений, и общаться онлайн с коллегами из других стран. 

Стоимость новой операционной составила семь миллионов леев. 

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Теги:
институт неврологии и нейрохирургии


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