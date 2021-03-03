Суперсовременная операционная для Института неврологии и нейрохирургии

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. В кишиневском Институте неврологии и нейрохирургии "Диомид Герман" введена в эксплуатацию новая операционная, оборудованная по последнему слову медицинской техники и оснащенная антисептическими функциями, необходимыми в условиях эпидемии коронавируса.
Сообщается, что оснащение новой операционной способно обеспечить эффективное хирургическое вмешательство в случаях самых сложных патологий головного мозга и периферической нервной системы. Прежде такого рода операции приходилось проводить в универсальных операционных помещениях, оснащенных техникой 80-90 годов прошлого века.
"В 2019-2020 годах был проведен капитальный ремонт в операционной, которую оснастили такими высокопроизводительными медицинскими приборами, как нейронавигатор для головного и спинного мозга, мобильная 3D рентгенологическая установка с манипулятором, операционный микроскоп, наркозный аппарат и многое другое", – говорится на официальном сайте Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
Также сообщается, что медицинские устройства новой операционной Института замкнуты в единую информационную систему, что позволит свести к минимуму объем бумажных и пленочных носителей данных.
Операционная сейчас имеет мощную современную систему вентиляции, а также видеосистему, способную в режиме реального времени транслировать ход операции, например для студентов медицинских учебных заведений, и общаться онлайн с коллегами из других стран.
Стоимость новой операционной составила семь миллионов леев.
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