Молдова ратифицировала Конвенцию Международной организации труда

Документ призван защищать работников в том, что касается профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Парламент Молдовы на своем заседании в четверг одобрил в окончательном чтении законопроект о ратификации Конвенции № 161 МОТ о службах гигиены труда.

Документ призван защищать здоровье работников в случаях профессиональных заболеваний и несчастных случаях на производстве.

"Ратифицировав Конвенцию, признает актуальность международных стандартов в области служб гигиены труда и обязуется формулировать, внедрять и периодически пересматривать последовательную национальную политику в этом направлении. Конвенция № 161 обязывает государства-члены постепенно развивать службы гигиены труда для всех работников, как в частном, так и в государственном секторе, во всех отраслях национальной экономики", - сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавского Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

При этом уточняется, что предпринимаемые меры должны соответствовать конкретным рискам предприятия.

Конвенция должна решать несколько задач:

создать механизмы выявления и оценки рисков для здоровья на рабочем месте.

организовать отслеживание тех факторов производственной среды, которые могут негативно отразиться на здоровье сотрудников.

разработать программу по обмену информацией на местах.

организовать непрерывное наблюдение за здоровьем сотрудников.

Республика Молдова вступила в Международную организацию труда в 1992 году.

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