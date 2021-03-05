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Трудовая книжка Carnet de muncă

Молдова ратифицировала Конвенцию Международной организации труда

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210305/33876468/Moldova-ratifitsirovala-Konventsiyu-Mezhdunarodnoy-organizatsii-truda.html

Документ призван защищать работников в том, что касается профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве. 

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Парламент Молдовы на своем заседании в четверг одобрил в окончательном чтении законопроект о ратификации Конвенции № 161 МОТ о службах гигиены труда. 

Документ призван защищать здоровье работников в случаях профессиональных заболеваний и несчастных случаях на производстве. 

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"Ратифицировав Конвенцию, признает актуальность международных стандартов в области служб гигиены труда и обязуется формулировать, внедрять и периодически пересматривать последовательную национальную политику в этом направлении. Конвенция № 161 обязывает государства-члены постепенно развивать службы гигиены труда для всех работников, как в частном, так и в государственном секторе, во всех отраслях национальной экономики", - сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавского Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

При этом уточняется, что предпринимаемые меры должны соответствовать конкретным рискам предприятия.

Конвенция должна решать несколько задач:

  • создать механизмы выявления и оценки рисков для здоровья на рабочем месте.
  • организовать отслеживание тех факторов производственной среды, которые могут негативно отразиться на здоровье сотрудников.
  • разработать программу по обмену информацией на местах.
  • организовать непрерывное наблюдение за здоровьем сотрудников. 

Республика Молдова вступила в Международную организацию труда в 1992 году.

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Теги:
здоровье, конвенция


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