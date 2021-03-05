В Кишиневе начаты испытания системы электронной оплаты в транспорте

Это первый шаг в рамках Меморандума о стратегическом сотрудничестве, который был подписан компанией Mastercard и примэрией молдавской столицы в январе 2021 года.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Тестирование приема бесконтактных оплат началось в городских троллейбусах и автобусах в рамках первого для Молдовы проекта безналичных оплат в общественном транспорте. В основе платежного решения лежит технология бесконтактной оплаты Mastercard. Банком-эквайером проекта выступил один из коммерческих банков Молдовы.

Мобильные валидаторы (электронные устройства для считывания информации), которые принимают оплату бесконтактной банковской картой любого банка мира различных платежных систем, смартфоном или другим устройством с поддержкой функции бесконтактной оплаты, уже тестируются в автобусном и троллейбусном парках столицы. И уже до конца марта валидаторы появятся во всех транспортных средствах на ключевых троллейбусных маршрутах №10, 22 и 30, а также в автобусах, курсирующих по маршрутам №2 и 5.

"Я рад, что пилотный проект по внедрению бесконтактных оплат в городском общественном транспорте стартует в середине марта и осуществляется совместно с компанией Mastercard. Столица должна стать цифровой, в том числе с точки зрения городского транспорта", - заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Он также сообщил, что реализацией проекта по внедрению бесконтактных оплат в общественном транспорте занималась специальная рабочая группа.

"Проект амбициозный, но отложенный на много лет. На сегодня рабочая группа уже завершила несколько сценариев для включения всех категорий граждан, включая людей, имеющих абонемент на проезд в общественном транспорте, или людей, которые пользуются льготами", - говорит Чебан.

Для партнеров проекта это первый шаг в рамках Меморандума о стратегическом сотрудничестве, который был подписан компанией Mastercard и примэрией Кишинева в январе 2021 года. В дальнейшем транспорт планируют оборудовать также стационарными валидаторами, которые смогут без участия кондукторов принимать оплату проезда бесконтактными картами и устройствами с поддержкой функции бесконтактной оплаты.

Что касается непосредственно процедуры оплаты, сообщается, что мобильные валидаторы будут находиться у кондукторов, которые помогут пассажирам воспользоваться новой услугой.

Для того, чтобы оплатить проезд безналичным путем, достаточно:

Поднести бесконтактную банковскую карту, смартфон или другое устройство, поддерживающее функцию бесконтактной оплаты, к экрану валидатора.

После подтверждения оплаты с карты автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки.

Проведя оплату, валидатор подаст звуковой сигнал и напечатает чек-билет с информацией о стоимости, дате и времени проезда.

Для оплаты проезда в транспорте принимаются бесконтактные банковские карты любого банка Молдовы и мира различных платежных систем.

Также мобильный валидатор позволяет рассчитываться за проезд при помощи смартфона или другого устройства с поддержкой функции бесконтактной оплаты. Так, например, оплатить проезд можно и смарт-часами, которые поддерживают Garmin Pay.

При этом оплатить проезд в транспорте можно будет и наличными: получив от пассажира оплату, кондуктор поднесет к мобильному валидатору специальную карту и выдаст распечатанный чек-билет.

Дополнительные комиссии для пассажиров при безналичной оплате проезда отсутствуют. Стоимость проезда остается неизменной: 2 лея для троллейбусных маршрутов и 3 лея – для автобусных.

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