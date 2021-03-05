Торговцев цветами в Молдове 8 марта ждут внезапные проверки

Государственная налоговая служба РМ в Международный женский день намерена выявлять продавцов, торгующих цветами с нарушением закона.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В понедельник, восьмого марта, Государственная налоговая служба планирует провести на всей территории Молдовы мероприятия по проверке торговцев цветами на авторизованных рынках и в других торговых точках.

Цель — выявить и пресечь незаконную торговлю без использования кассового и контрольного оборудования.

"Эти меры контроля предпринимаются на фоне резкого роста спроса на цветы в канун Международного женского дня, когда традиционно растет и количество случаев торговли цветами с нарушением законодательства", — говорится на официальном сайте ведомства.

Покупателям же Государственная налоговая служба рекомендует, приобретая цветы, всегда требовать от продавца чек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova