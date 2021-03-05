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Незаконная торговля лесными цветами в Молдове

Торговцев цветами в Молдове 8 марта ждут внезапные проверки

Sputnik Молдова / Лесные цветы Молдовы
В Молдове
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https://ru.sputnik.md/moldova/20210305/33878349/torgovtsev-tsvetami-v-moldove-8-marta-zhdut-vnezapnye-proverki.html

Государственная налоговая служба РМ в Международный женский день намерена выявлять продавцов, торгующих цветами с нарушением закона.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. В понедельник, восьмого марта, Государственная налоговая служба планирует провести на всей территории Молдовы мероприятия по проверке торговцев цветами на авторизованных рынках и в других торговых точках.

Тюльпаны из села Бардар.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Цель — выявить и пресечь незаконную торговлю без использования кассового и контрольного оборудования. 

"Эти меры контроля предпринимаются на фоне резкого роста спроса на цветы в канун Международного женского дня, когда традиционно растет и количество случаев торговли цветами с нарушением законодательства", — говорится на официальном сайте ведомства. 

Покупателям же Государственная налоговая служба рекомендует, приобретая цветы, всегда требовать от продавца чек.

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Теги:
цветы, Государственная налоговая служба


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