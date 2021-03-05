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Кишинев, пробка.

Вице-примар Киронда нашел связь между школьным обучением и дорожными пробками

© Sputnik / Родион Прока
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210305/33883361/vitse-primar-kironda-nashel-svyaz-mezhdu-shkolnym-obucheniem-i-dorozhnymi-probkami.html

Чиновник столичной примэрии убежден, что большой объем трафика в часы пик на дорогах во многом обусловлен тем, что родители предпочитают отвозить и забирать детей из школ на личных автомобилях.

КИШИНЕВ, 5 мар – Sputnik. Вице-примар Виктор Киронда на основе данных приложения Google Maps сделал сравнение загруженности столичных дорог в будни и в те дни, когда школы в Кишиневе не работают. 

"Сравнительный анализ позволяет предположить, что большой объем трафика в часы пик на дорогах во многом обусловлен тем, что родители предпочитают отвозить и забирать детей из школ на личных автомобилях", – написал вице-примар на своей странице в социальной сети. 

Киронда оговаривается, что проблема требует более серьезного анализа, но общий вывод для него несомненен: когда в Кишиневе школы закрыты, дороги города гораздо более свободны. 

Таким образом, заму кишиневского мэра видятся несколько причин, которые осложняют ситуацию на дорогах города. 

По его мнению, люди опасаются отправлять детей в школу одних на городском транспорте. Кроме того, путь от дома до остановки и от остановки до школы, по мнению Киронды, представляется родителям небезопасным. 

Вице-примар добавляет, что большое количество кишиневских школьников посещают учебные заведения, расположенные далеко от места проживания, поскольку родители стремятся отдавать их в "лучшие" школы и дважды в день перевозят своих чад через весь город.

При этом Киронда считает дистанционное обучение эффективной мерой не только потому, что оно резко снижает контакты детей между собой, но и разгружает городской трафик. 

© CC0 / Pixabay / Gellinger
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В этой связи вице-примар предлагает несколько мер.

Во-первых, создать механизм, мотивирующий родителей записывать детей в учебные заведения, расположенные в непосредственной близости от места их проживания. 

Во-вторых, внедрить маршруты школьных автобусов, предназначенных для перевозки исключительно учеников и преподавателей. 

В-третьих, возводить в городе учреждения начального и среднего образования одновременно и в непосредственной близости от новостроек. 

Также, по мнению Виктора Киронды, разгрузить движения на столичных улицах поможет развитая сеть велосипедных дорожек.  

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Теги:
школы, дорожное движение


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