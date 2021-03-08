"Тройной удар" на перекрестке в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Восьмого марта в Кишиневе не обошлось без ДТП - на перекрестке улиц Болгарской и Когэлничану одновременно столкнулись сразу три люксовых автомобиля - Alfa Romeo, BMW и Toyota.

Как именно произошло это дорожно-транспортное происшествие и кто в нем виновен, выясняет полиция.

К сожалению, Международный женский день стал не самым удачным днем для дамы - одной из участниц ДТП.

По словам очевидцев, женщина пребывает в шоке, но от вызова скорой помощи отказалась.

Днем раньше, 7 марта, в Кишиневе также произошло ДТП с участием дорогих машин. На перекрестке улиц Пушкина и Матеевича столкнулись Mercedes и Tesla. По сообщению очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Обоим автомобилям нанесен существенный ущерб.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova