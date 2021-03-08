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ДТП на перекрестке

"Тройной удар" на перекрестке в Кишиневе

© Sputnik / Anatolii Kiriak
В Молдове
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Тема:
События Кишинева (205)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210308/33910352/Troynoy-udar-na-perekrestke-v-Kishineve.html

В центре молдавской столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей премиум-класса.

КИШИНЕВ, 8 мар – Sputnik. Восьмого марта в Кишиневе не обошлось без ДТП - на перекрестке улиц Болгарской и Когэлничану одновременно столкнулись сразу три люксовых автомобиля - Alfa Romeo, BMW и Toyota.

 

Как именно произошло это дорожно-транспортное происшествие и кто в нем виновен, выясняет полиция.

К сожалению, Международный женский день стал не самым удачным днем для дамы - одной из участниц ДТП.

По словам очевидцев, женщина пребывает в шоке, но от вызова скорой помощи отказалась.

Днем раньше, 7 марта, в Кишиневе также произошло ДТП с участием дорогих машин. На перекрестке улиц Пушкина и Матеевича столкнулись  Mercedes и Tesla. По сообщению очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал. Обоим автомобилям нанесен существенный ущерб.

 

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Тема:
События Кишинева (205)

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Теги:
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