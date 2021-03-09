Самый точный прогноз погоды на 9 марта: весна вступает в свои права

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КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Как сообщает Государственная гидрометеорологическая служба, 9 марта погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 марта: ночью – от -3 до -5, днем – от +3 до +5.

"На следующий день, 10 марта, погода существенно не изменится", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

В течение следующих нескольких дней показания термометров останутся на уровне от +5 до +9 градусов по Цельсию, однако ночью возможны заморозки до -5 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится в стране до 11 марта.

А начиная с 12-го марта потеплеет до +14 градусов.

Народные традиции и праздники

Православные верующие 9 марта отмечают: первое (IV) и второе (452) обре́тение главы Иоанна Предтечи, память преподобного Еразма Печерского (ок. 1160). Иоанн Предтеча, известный также как Креститель, предсказал пришествие Иисуса Христа.

Приметы:

Стучит в лесу дятел - весна придет поздно

Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода

Теплый день - апрель тоже будет теплым

Снег на крышах лежит - Пасха будет холодной.

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