08:55 09 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.99
  • USD17.59
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Река Днестр весной

Самый точный прогноз погоды на 9 марта: весна вступает в свои права

© Photo : Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1662)
180 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33830815.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210309/33908619/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-na-9-marta-vesna-vstupaet-v-svoi-prava.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Как сообщает Государственная гидрометеорологическая служба, 9 марта погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. 

Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. 

Ветер южный с переходом на северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 марта: ночью – от -3 до -5, днем – от +3 до +5.

"На следующий день, 10 марта, погода существенно не изменится", – сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.
Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека

В течение следующих нескольких дней показания термометров останутся на уровне от +5 до +9 градусов по Цельсию, однако ночью возможны заморозки до -5 градусов. Такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится в стране до 11 марта.

А начиная с 12-го марта потеплеет до +14 градусов.

Народные традиции и праздники

Православные верующие 9 марта отмечают: первое (IV) и второе (452) обре́тение главы Иоанна Предтечи, память преподобного Еразма Печерского (ок. 1160). Иоанн Предтеча, известный также как Креститель, предсказал пришествие Иисуса Христа. 

Приметы:

  • Стучит в лесу дятел - весна придет поздно
  • Щебечут синицы - вскоре установится теплая погода
  • Теплый день - апрель тоже будет теплым
  • Снег на крышах лежит - Пасха будет холодной.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1662)

По теме

Пришла весна, пора худеть: как быстро сбросить лишний вес – видеорецепт
Ян Райбург - о женщинах, музыке и мелодии весны
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Красота как безумие: на что шли дамы, чтобы стать прекрасней
С Международным женским днем! Поздравление от десантников
Видео: Поздравление с 8 Марта с высоты 1000 метров
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться