Погодные рекорды Молдовы 9 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. В этот день, 9 марта, на территории Молдовы до максимальной отметки воздух прогрелся на рубеже 19 и 20 веков.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По данным молдавских синоптиков, в 1990 году 9 марта столбик термометра поднялся до +21,5 градуса по Цельсию. А температурный минимум в этот день на территории Молдовы зафиксирован в 1900 году, когда на термометре было -17,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 39 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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