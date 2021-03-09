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Весна в дендрарии: цветы распустились раньше времени.

Погодные рекорды Молдовы 9 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Погода в Молдове (1661)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210309/33909848/Pogodnye-rekordy-Moldovy-9-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. В этот день, 9 марта, на территории Молдовы до максимальной отметки воздух прогрелся на рубеже 19 и 20 веков.

Подснежники в Молдове
© Sputnik / Salagor Cezar
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По данным молдавских синоптиков, в 1990 году 9 марта столбик термометра поднялся до +21,5 градуса по Цельсию. А температурный минимум в этот день на территории Молдовы зафиксирован в 1900 году, когда на термометре было -17,5 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 39 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1661)

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Теги:
погода в Молдове


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