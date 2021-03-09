Видео: за сутки в Молдове ликвидировано 20 возгораний сухой травы

Пожарные призывают граждан быть крайне осторожными в обращении с огнем, особенно вблизи территорий, покрытых сухой растительностью.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям РМ сообщил о том, что за последние сутки в республике были ликвидированы два десятка очагов возгорания сухой травы. В течение последних 24 часов вмешательство пожарных команд потребовалось более чем в 10 районах страны, включая Кишинев.

"Так, вечером 8 марта на номер 112 поступило сообщение о возгорании травы в селе Новые Зэзулены Унгенского района. Оперативно прибывшей на место пожарной команде потребовалось более трех часов, чтобы полностью погасить пожар. В результате происшествия выгорело 15 гектаров растительности", - сообщает официальный интернет-ресурс ведомства.

Кроме того, в селе Бахмут Каларашского района выгорело шесть гектаров сухой травы, в Новых Аненах - два гектара, в Данченах Яловенского района - также два гектара.

В целом, по данным территориальных подразделений ГИЧС, в последние сутки в Молдове огонь уничтожил 120 гектаров растительности.

В этой связи молдавские пожарные предупреждают население республики, что в условиях ветреной погоды и низкой влажности очаги возгорания могут распространяться очень быстро, перерастая в крупные пожары. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям призывают граждан быть крайне осторожными в обращении с огнем, особенно вблизи сельскохозяйственных угодий и лесных массивов.

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