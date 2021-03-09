Парламентарии Молдовы участвуют в вебинаре Межпарламентского союза

В ходе вебинара молдавские депутаты обсуждают проблемы и стратегии достижения целей устойчивого развития с коллегами из более чем 65 стран мира.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Депутаты молдавского парламента Виктор Бологан, Владимир Односталко и Виорика Думбрэвяну участвуют 9 марта в организованном Межпарламентским союзом и Европейской экономической комиссией ООН вебинаре "Влияние COVID-19 на достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР)".

Участники мероприятия изучают информацию о текущем этапе реализации целей устойчивого развития, а также рекомендации, как ускорить трансформационные изменения в регионе.

Среди целей, напрямую касающихся Молдовы, можно выделить следующие: хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойную работу и экономический рост, уменьшение неравенства, правосудие и эффективные институты.

В ходе вебинара молдавские парламентарии обсуждают проблемы и стратегии достижения целей устойчивого развития с коллегами из более чем 65 стран мира. Среди главных тем дискуссии – вовлечение в ЦУР национальных парламентов, усиление ответственности властей и политической поддержки.

Основные выводы планируется обсудить на региональном форуме Европейской экономической комиссии ООН, который пройдет 17-18 марта нынешнего года.

Напомним, Межпарламентский союз (МПС) – старейшая международная парламентская организация, включающая в себя межпарламентские группы 179 государств. МПС тесно сотрудничает с ООН, разделяет ее цели и задачи.

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