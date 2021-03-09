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Парламент Республики Молдова

Парламентарии Молдовы участвуют в вебинаре Межпарламентского союза

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В ходе вебинара молдавские депутаты обсуждают проблемы и стратегии достижения целей устойчивого развития с коллегами из более чем 65 стран мира.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Депутаты молдавского парламента Виктор Бологан, Владимир Односталко и Виорика Думбрэвяну участвуют 9 марта в организованном Межпарламентским союзом и Европейской экономической комиссией ООН вебинаре "Влияние COVID-19 на достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР)". 

Участники мероприятия изучают информацию о текущем этапе реализации целей устойчивого развития, а также рекомендации, как ускорить трансформационные изменения в регионе. 

Среди целей, напрямую касающихся Молдовы, можно выделить следующие: хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойную работу и экономический рост, уменьшение неравенства, правосудие и эффективные институты. 

В ходе вебинара молдавские парламентарии обсуждают проблемы и стратегии достижения целей устойчивого развития с коллегами из более чем 65 стран мира. Среди главных тем дискуссии – вовлечение в ЦУР национальных парламентов, усиление ответственности властей и политической поддержки. 

Габриела Куевас Баррон.
© Sputnik / Евгений Биятов
Председатель Межпарламентского союза: подробности недельного визита в Молдову

Основные выводы планируется обсудить на региональном форуме Европейской экономической комиссии ООН, который пройдет 17-18 марта нынешнего года. 

Напомним, Межпарламентский союз (МПС) – старейшая международная парламентская организация, включающая в себя межпарламентские группы 179 государств. МПС тесно сотрудничает с ООН, разделяет ее цели и задачи.  

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