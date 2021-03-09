Онищенко: турфирмы слишком далеки от цивилизованного процесса вакцинации

Экс-глава Роспотребнадзора, бывший Главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы убежден, что межгосударственный договор на поставку в Молдову "Спутника V" выйдет дешевле и эффективнее, нежели "вакцинный туризм".

Одно из туристических агентств Молдовы объявило о включении в свой ассортимент весьма специфической услуги для граждан республики – поездки в Москву или Санкт-Петербург исключительно для того, чтобы привиться российской вакциной "Спутник V".

И хотя за два (поскольку необходимо вколоть две дозы вакцины) коротких тура молдавское агентство просит больше тысячи евро с каждого клиента, в Молдове уже нашлись желающие воспользоваться предложением.

Эту ситуацию специально для Sputnik Молдова прокомментировал депутат Государственной думы, первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Нет ничего удивительного, что после той информационно-террористической атаки, которую в связи с ковидом пережил весь мир и которая, конечно, не миновала и Молдову, люди в вашей стране хотят как можно скорее привиться надежной и безопасной вакциной. Но в России сегодня коммерческих доз вакцины "Спутник V" практически нет, государство бесплатно прививает всех желающих россиян, но для этого нужно иметь гражданство РФ. Мне сложно представить, откуда можно взять вакцину для иностранных граждан, купивших этот "тур" у частного молдавского туристического агентства. Конечно, было бы правильно, если бы наши медицинские власти этот вопрос обговорили и каким-то образом задокументировали", – говорит Онищенко.

Он также напоминает, что "вакцино-туристы" из Молдовы должны иметь на руках медицинские документы.

"Никто ведь не знает статуса человека, желающего вакцинироваться в России – чем он болел, когда болел и есть ли у него противопоказания к прививке. Просто так никто никого колоть не будет", – утверждает российский парламентарий.

По его мнению, в этом вопросе необходим контакт на межгосударственном уровне.

"Я бы посоветовал молдавским медицинским властям, коль скоро есть спрос на прививки "Спутником V", реагировать на такие вещи гибче и вступить в контакт с медицинскими властями России. Все-таки туристические фирмы слишком далеко стоят от цивилизованного процесса вакцинирования.

А самым правильным было бы заключить договор с Россией, официально закупить вакцину и прививать ею население Молдовы в медицинских учреждениях республики в надлежащих условиях", – считает Геннадий Онищенко.

По словам депутата, такой подход выйдет гораздо дешевле, без трат на перелеты и гостиницы.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове начался кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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