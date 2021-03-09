Депутат Госдумы о "вакцинном туризме" из Молдовы в Россию: будем выяснять

Член думского комитета по делам СНГ Артем Туров недоумевает: как молдавская турфирма планирует организовать вакцинацию молдаван в России, если для этого необходимо гражданство РФ.

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Одно из молдавских туристических агентств предлагает соотечественникам услугу по вакцинации препаратом "Спутник V", на территории Российской Федерации. Фирма разработала специальный тур и намерена отправить первую партию "туристов" уже на днях.

Депутат Государственной Думы Артем Туров специально для Sputnik Молдова комментирует эту ситуацию.

"Считаю, что в первую очередь следует отдать должное самой вакцине. Если жители других стран – не только Молдовы, но и некоторых государств Евросоюза – стремятся вакцинироваться "Спутником V", то это говорит о высокой степени доверия к российскому препарату и, конечно же, о его эффективности. Это признание заслуг российской науки", – говорит Туров.

Сегодня, подчеркивает депутат, через Фонд прямых инвестиций идет активное продвижение для производства "Спутника V" в целом ряде стран, в том числе в Европе. Россия предельно открыта и готова оказать мировому сообществу поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией, взяв на себя важную гуманитарную миссию.

"Что касается иностранных граждан, которые хотят привиться, приехав в Россию в частном порядке, тут надо разбираться индивидуально, кто, собственно, хочет приехать. Возможно, это граждане России, проживающие с странах СНГ – как мы знаем, и в Молдове сегодня немало людей, у которых есть российский паспорт. Если же речь идет о негражданах России, то мне непонятно, как турагентство планирует организовать их вакцинацию на территории РФ. Для этого необходимо иметь российское гражданство", – утверждает Туров.

Парламентарий говорит, что пока не сталкивался со случаями "вакцинного туризма" в Россию.

"В нашем профильном комитете, который занимается делами СНГ, мы работаем только с теми поставками из России вакцины "Спутник V", которые осуществляются системно. Как, скажем, в Белоруссию, Казахстан. А вот как некоторые турфирмы планируют организовать вакцинацию иностранцев на территории Российской Федерации – непременно будем выяснять", – говорит Артем Туров.

Между тем, как нам сообщили в фирме-туроператоре, первый "вакцинный десант" из Молдовы в Россию запланирован уже на следующую неделю.

"Эту услугу мы запустили всего несколько дней назад, но уже есть люди, ею заинтересовавшиеся. Первые клиенты поедут вакцинироваться в Москву на следующей неделе. Поездка возможна только по специальному приглашению московской клиники. Заботу об оформлении всех документов наша фирма берет на себя. Свидетельства о вакцинации люди получат после того, как привьются дважды", - заявила Sputnik Moldova менеджер по продажам турфирмы Марианна Бостаника.

Напомним, 26 февраля Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Однако по-прежнему неясно, когда и на каких условиях "Спутник V" будет использоваться в Молдове в рамках кампании по массовой вакцинации населения.

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