Сотрудник молдавской таможни задержан по подозрению в угоне автомобиля

Таможенник задержан на 72 часа, по факту угона автомобиля стоимостью шесть тысяч евро возбуждено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Полиция и прокуратура Хынчешт подозревают 59-летнего сотрудника Центральной таможни Молдовы в хищении с территории таможенного поста Леушены – Албица автомобиля Renault Scenic стоимостью шесть тысяч евро.

Таможенник задержан на 72 часа, по факту угона возбуждено уголовное дело.

Если вина мужчины будет доказана, его ждет штраф от 32 500 до 67 500 леев, или от 180 до 240 неоплачиваемых часов общественно полезного труда, или лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавского полицейского ведомства, Таможенная служба РМ оказывает правоохранительным органам всю необходимую поддержку в расследовании этого происшествия.

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