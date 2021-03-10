Видео: в Кишиневе ночной пожар уничтожил два микроавтобуса и прицеп

Возгорание удалось полностью ликвидировать к 04.35 утра. Пострадавших среди нет, причины происшествия выясняются.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В ночь на десятое марта экстренное вмешательство пожарных бригад потребовалось на улице Спрынченоая в Кишиневе.

Пожар удалось полностью ликвидировать к 04.35 утра.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям информирует, что тревожный звонок поступил в службу "112" в два часа ночи. Звонивший заявил, что горит брошенный автомобиль.

К тому времени, когда бригады спасателей и пожарных прибыли на место происшествия, огнем уже были охвачены два микроавтобуса Mercedes Sprinter и прицеп. Сообщается, что один из микроавтобусов был загружен картоном, а прицеп - пластиком.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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