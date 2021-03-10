Видео: в Кишиневе ночной пожар уничтожил два микроавтобуса и прицеп

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В ночь на десятое марта экстренное вмешательство пожарных бригад потребовалось на улице Спрынченоая в Кишиневе.
Пожар удалось полностью ликвидировать к 04.35 утра.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям информирует, что тревожный звонок поступил в службу "112" в два часа ночи. Звонивший заявил, что горит брошенный автомобиль.
К тому времени, когда бригады спасателей и пожарных прибыли на место происшествия, огнем уже были охвачены два микроавтобуса Mercedes Sprinter и прицеп. Сообщается, что один из микроавтобусов был загружен картоном, а прицеп - пластиком.
Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>