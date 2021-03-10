13:31 10 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.95
  • USD17.60
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
Пожар. Архивное фото

Видео: в Кишиневе ночной пожар уничтожил два микроавтобуса и прицеп

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
В Молдове
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/09/33915866.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210310/33928779/video-kishineve-nochnoy-pozhar-unichtozhil-dva-mikroavtobusa-i-pritsep.html

Возгорание удалось полностью ликвидировать к 04.35 утра. Пострадавших среди нет, причины происшествия выясняются.

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. В ночь на десятое марта экстренное вмешательство пожарных бригад потребовалось на улице Спрынченоая в Кишиневе.

Пожар удалось полностью ликвидировать к 04.35 утра.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям информирует, что тревожный звонок поступил в службу "112" в два часа ночи. Звонивший заявил, что горит брошенный автомобиль.

К тому времени, когда бригады спасателей и пожарных прибыли на место происшествия, огнем уже были охвачены два микроавтобуса Mercedes Sprinter и прицеп. Сообщается, что один из микроавтобусов был загружен картоном, а прицеп - пластиком.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото: серьезный пожар в Кишиневе – четыре расчета тушат возгорание
Видео: за сутки в Молдове ликвидировано 20 возгораний сухой травы
Теги:
пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Evolutia troleibuselor
Фото: Кишиневский троллейбус: взгляд из прошлого
8:6 в пользу экологии: товарищеский матч на Байкале завершился победой хоккейных звёзд
Видео: "легенды" на льду Байкала – хоккейные звезды сыграли матч на великом озере
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться