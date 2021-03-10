Спецназовцы Молдовы и Румынии провели совместные учения

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Подразделения специального назначения Молдовы и Румынии с 15 февраля по 5 марта приняли участие в совместных маневрах JCET-2021 (Joint Combined Exchange Training - "Совместные учения и обмен опытом"), которые проходили в румынском Предяле.

Как сообщает официальный интернет-ресурс военного ведомства РМ, участниками учений стали военнослужащие молдавского батальона специального назначения Fulger и бойцы румынского 52-го батальона сил специальных операций Băneasa-Otopeni.

Военнослужащие двух стран в ходе учений прошли подготовку в зимних условиях, провели сложные боевые стрельбы на полигоне, имитирующем городскую застройку, отработали еще ряд задач, характерных для подразделений специального назначения.

Также сообщается, что маневры прошли с жестким соблюдением мер по предотвращению заражения коронавирусом нового типа SARS Cov-2.

Участие молдавских военных в учениях JCET-2021 осуществлялось в рамках плана подготовки Национальной армии на 2021 год.

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