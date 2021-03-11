Жиздан об условиях, при которых Майя Санду может потерять кресло президента

Новый парламент ничего принципиально не изменит в Молдове, все социально-экономические проблемы страны останутся прежними. Такого мнения в свете возможных досрочных выборов придерживается депутат от ДПМ Александр Жиздан.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Президент Республики Молдова, нарушивший Основной закон страны, должен быть отстранен от должности. И хотя сложно прогнозировать, как в подобном случае будут действовать молдавские политические партии, нынешней главе государства Майе Санду не следует подходить к этой опасной черте, нарушая Конституцию РМ. Об этом в студии Sputnik Молдова заявил депутат от Демократической партии Александр Жиздан.

"Нельзя нарушать даже правила дорожного движения, что уж говорить об Основном законе страны. Тот, кто решится на подобный шаг, создаст в Молдове весьма и весьма опасный прецедент. Я глубоко убежден, что бы ни происходило в стране, все это должно строго соответствовать молдавской Конституции", – говорит Жиздан.

По его словам, в нынешней ситуации молдавские политики обязаны сесть за стол переговоров и совместно выработать решение и по вопросу досрочных парламентских выборов, и о том, как республике справиться с пандемией и экономическим кризисом, ею вызванным.

При этом Жиздан видит в выборах, организованных в разгар пандемии, прямую угрозу здоровью сотен тысяч избирателей.

"Хочу спросить у тех, кто жаждет скорейших досрочных выборов в Молдове: сколько к началу электорального процесса будет привито людей в стране? Сколько доз вакцины будет завезено к тому моменту в Молдову? Какому риску подвергнутся те почти 40 тысяч человек, что будут организовывать процесс голосования на избирательных участках? Очень важно понимать, в свете пандемии COVID-19, с какой эпидемиологической ситуацией столкнется республика в процессе досрочных выборов и сразу после них", – подчеркивает Жиздан.

На вопрос о том, насколько вообще актуальна сегодня для молдаван идея досрочных парламентских выборов, депутат заявил: люди в Молдове просто хотят мира, а самая большая их забота сейчас – здоровье.

"Все ждали 2021 года как некоего рубежа, за которым начнется избавление от того зла, что принес нам 2020-й. К сожалению, многое говорит о том, что нынешний год будет еще тяжелее предыдущего. Взглянув на масштабы и скорость распространения эпидемии коронавируса, мы поймем, что политические вопросы, оставаясь в повестке дня Молдовы, тем не менее больше не могут быть приоритетными", – говорит депутат от ДПМ.

Жиздан высказал сожаление, что многие сегодняшние заявления молдавских политиков представляют собой не более, чем безответственный популизм. Он также считает, что страна больше не может себе позволить жить без полноценного правительства.

Напомним, в четверг, 11 марта, Партия социалистов созвала политическое бюро, на котором был определен план действий по выводу страны из политического, экономического, социального и медицинского хаоса.

Демократическая партия также намерена объявить в четверг о своих дальнейших действиях в ответ на складывающуюся в Молдове политическую ситуацию.

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