Пока все спали: траур в Молдове, землетрясение, ситуация с COVID-19 и "Грэмми"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. В Молдове в понедельник приспустили флаги на государственных учреждениях. В стране 15 марта объявлен траур в связи со смертью писателя Николая Дабижи, который ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

© Sputnik / Mihai Caraus Приспущенный флаг Молдовы

Землетрясение в Румынии

Вечером в воскресенье в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики Земли, толчок зарегистрировали в 20.54. Его магнитуда составила 2,8. А очаг в уезде Вранча залегал на глубине 137 километров.

Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.

Самое сильное землетрясение в этом месяце 2021 года в Румынии зарегистрировали 7 марта. Тогда магнитуда составила 4,1, а очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 145 километров.

Всего в марте 2021-го в Румынии зарегистрировали 10 землетрясений.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 120 миллионам.

К 8.10 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 119 миллионов 874 тысячи 650. Из них 67 миллионов 895 тысяч 983 человека выздоровели, 2 миллиона 653 тысячи 644 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (29 миллионов 438 тысяч 222). Следом идут Бразилия (11 миллионов 483 тысячи 370) и Индия (10 миллионов 385 тысяч 339).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (4 миллиона 341 тысяча 381), Великобритания (4 миллиона 271 тысяча 710), Франция (4 миллиона 131 тысяча 874), Италия (3 миллиона 223 тысячи 142), Испания (3 миллиона 183 тысячи 704), Турция (2 миллиона 879 тысяч 390) и Германия (2 миллиона 578 тысяч 842).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 509 тысяч 983 случая заражения, в Румынии - 859 тысяч 709, в Молдове - 204 тысячи 463.

Обладатели "Грэмми"

Песня Everything I Wanted принесла американской исполнительнице Билли Айлиш премию "Грэмми" в номинации "лучшая запись года", сообщили организаторы церемонии.

Лучшей песней года на "Грэмми" признана композиция I Can't Breathe певицы H.E.R, "лучшим альбомом года" стал альбом Folklore американской певицы Тейлор Свифт.

Американская исполнительница Бейонсе, в свою очередь, выиграла рекордное количество премий "Грэмми" среди женщин, общее число наград достигло 28, сообщают организаторы церемонии.

"Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград "Грэмми" - 28", - говорится в заявлении организаторов в Twitter.

Предыдущий рекорд среди женщин принадлежал американской кантри-певице Элисон Краусс, которая является обладательницей 27 самых престижных музыкальных наград. Самое большое количество премий у дирижера Георга Шолти, он становился лауреатом "Грэмми" 31 раз.

Британский певец Гарри Стайлс, исполнивший песню Watermelon Sugar, получил премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". Американская исполнительница Долли Партон завоевала музыкальную награду "Грэмми" в категории "Лучшая современная христианская музыка", рэпер Канье Уэст получил награду за "Лучший христианский альбом".

Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, завоевал "Грэмми" за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN

Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе и на ряде других площадок.

Сладкое пожелание Гордиенко

Представительница Молдовы на "Евровидении-2021" Наталья Гордиенко пожелала всем "сахарной недели". В понедельник она разместила на своей странице в Facebook соответствующий снимок.

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