Налоговая служба Молдовы начала списывать переплаченные суммы

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы инициировала процедуру списания переплаченных сумм по истечении срока исковой давности.

"В соответствии с Налоговым кодексом Молдовы, налогоплательщики имеют право потребовать компенсацию или возврат излишек уплаченных сумм, подав заявление в течение шести лет с момента их исполнения. Излишне уплаченные суммы, которые не были запрошены в течение указанного периода, должны быть аннулированы", - говорится в сообщении ведомства.

В этой связи Национальный налоговый орган рекомендует налогоплательщикам следить за ситуацией, используя данные Автоматизированной информационной системы. Также существует возможность обратиться в филиал Государственной налоговой службы по месту жительства, чтобы вовремя получить всю необходимую информацию, избежав тем самым наступления срока исковой давности.

Кроме того, в Налоговом органе сообщили, что ведомство "открыто к взаимодействию с каждым налогоплательщиком и готово оказать ему всю необходимую поддержку".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova