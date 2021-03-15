Налоговая служба Молдовы начала списывать переплаченные суммы

Национальный налоговый орган рекомендует налогоплательщикам следить за налоговой ситуацией, используя данные Автоматизированной информационной системы.
КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы инициировала процедуру списания переплаченных сумм по истечении срока исковой давности.
"В соответствии с Налоговым кодексом Молдовы, налогоплательщики имеют право потребовать компенсацию или возврат излишек уплаченных сумм, подав заявление в течение шести лет с момента их исполнения. Излишне уплаченные суммы, которые не были запрошены в течение указанного периода, должны быть аннулированы", - говорится в сообщении ведомства.
В этой связи Национальный налоговый орган рекомендует налогоплательщикам следить за ситуацией, используя данные Автоматизированной информационной системы. Также существует возможность обратиться в филиал Государственной налоговой службы по месту жительства, чтобы вовремя получить всю необходимую информацию, избежав тем самым наступления срока исковой давности.
Кроме того, в Налоговом органе сообщили, что ведомство "открыто к взаимодействию с каждым налогоплательщиком и готово оказать ему всю необходимую поддержку".
На данный момент у лабораторий Национального агентства общественного здоровья нет необходимого оборудования для выявления нового штамма коронавируса, поэтому образцы анализов отправляют на изучение в Берлин.