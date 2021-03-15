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Государственная налоговая служба

Налоговая служба Молдовы начала списывать переплаченные суммы

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210315/33986394/nalogovaya-sluzhba-moldova-nachala-spisyvat-pereplachennye-summy.html

Национальный налоговый орган рекомендует налогоплательщикам следить за налоговой ситуацией, используя данные Автоматизированной информационной системы.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы инициировала процедуру списания переплаченных сумм по истечении срока исковой давности.

"В соответствии с Налоговым кодексом Молдовы, налогоплательщики имеют право потребовать компенсацию или возврат излишек уплаченных сумм, подав заявление в течение шести лет с момента их исполнения. Излишне уплаченные суммы, которые не были запрошены в течение указанного периода, должны быть аннулированы", - говорится в сообщении ведомства.

Налоговый кодекс
© Photo : Serviciul Fiscal de Stat
Какими полномочиями будет наделена государственная налоговая служба
В этой связи Национальный налоговый орган рекомендует налогоплательщикам следить за ситуацией, используя данные Автоматизированной информационной системы. Также существует возможность обратиться в филиал Государственной налоговой службы по месту жительства, чтобы вовремя получить всю необходимую информацию, избежав тем самым наступления срока исковой давности.

Кроме того, в Налоговом органе сообщили, что ведомство "открыто к взаимодействию с каждым налогоплательщиком и готово оказать ему всю необходимую поддержку". 

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Теги:
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