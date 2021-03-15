ANTA борется с незаконной перевозкой людей и товаров

В Молдове только за две минувшие недели были лишены прав 59 водителей и оштрафованы четыре компании, занимающиеся перевозками.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) информирует, что в Молдове ужесточается борьба с незаконными перевозками товаров, людей и посылок в сфере республиканского и международного автотранспортного сообщения.

Так, за первые две недели марта ведомство провело ряд мероприятий по выявлению незаконных перевозок более чем в 15 населенных пунктах Молдовы, включая Кишинев, Бельцы, Кагул, Комрат, а также на маршрутах, пересекающих шесть КПП на государственной границе республики. Сумма выписанных штрафов за этот период составила более 670 тысяч леев.

В результате плановых и внезапных проверок 59 водителей были временно лишены прав, четыре оператора автомобильных перевозок оштрафованы на общую сумму 40 тысяч леев.

"Агентство автомобильного транспорта Молдовы во избежание юридических санкций предупреждает водителей и операторов автомобильных перевозок о необходимости наличия на борту транспортных средств всех положенных документов, как того требует Кодекс автомобильного транспорта. Это нужно и для предоставления потребителям качественных и безопасных услуг", - уведомляет молдавское автотранспортное ведомство.

В целом, с начала 2021 года за незаконные перевозки людей, товаров и посылок составлены 946 протоколов на 249 водителей различных транспортных средств. Выписано штрафов более, чем на 3,4 миллиона леев.

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