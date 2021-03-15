ANTA борется с незаконной перевозкой людей и товаров

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) информирует, что в Молдове ужесточается борьба с незаконными перевозками товаров, людей и посылок в сфере республиканского и международного автотранспортного сообщения.
В результате плановых и внезапных проверок 59 водителей были временно лишены прав, четыре оператора автомобильных перевозок оштрафованы на общую сумму 40 тысяч леев.
"Агентство автомобильного транспорта Молдовы во избежание юридических санкций предупреждает водителей и операторов автомобильных перевозок о необходимости наличия на борту транспортных средств всех положенных документов, как того требует Кодекс автомобильного транспорта. Это нужно и для предоставления потребителям качественных и безопасных услуг", - уведомляет молдавское автотранспортное ведомство.
В целом, с начала 2021 года за незаконные перевозки людей, товаров и посылок составлены 946 протоколов на 249 водителей различных транспортных средств. Выписано штрафов более, чем на 3,4 миллиона леев.
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