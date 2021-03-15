Вирусолог: надо ли опасаться "молдавского" штамма COVID-19

Известный микробиолог из НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн утверждает, что появление новых вариантов коронавируса – процесс предсказуемый и неизбежный.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Кишиневский примар Ион Чебан, назвав 15 марта текущую эпидемиологическую ситуацию в столице тяжелейшей с начала пандемии COVID-19, упомянул о возможном наличии в республике британского, а также некоего абсолютно нового "молдавского" штамма коронавируса. Градоначальник сослался при этом лишь на "слова врачей", не конкретизируя свой источник.

Между тем, по информации молдавского Минздрава, в республике по-прежнему нет оборудования, способного определить наличие или отсутствие "нетрадиционных" штаммов коронавируса.

Более того, исследование десяти образцов вируса из Молдовы, некоторое время назад отправленных в одну из лабораторий Берлина, присутствия британского штамма не выявило. Впрочем, этот факт не может полностью гарантировать, что новых мутаций ковида в республике нет.

Возможность появления особого "молдавского" штамма вируса исключать нельзя – такого мнения придерживается профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментирующий ситуацию специально для Sputnik Молдова.

"Свой вариант вируса может образоваться в любой стране мира, при этом его можно выделить и изучить. Другое дело, что мне неизвестно, на каком основании молдавские специалисты делают подобный вывод и насколько местный штамм может отличаться от уже выявленных", – говорит профессор Альтштейн.

Он утверждает, что появление новых штаммов коронавируса – процесс неизбежный и естественный.

"В размножающемся вирусе непрерывно происходят изменения, мутации. Это вообще закон для любого живого организма, но особенно – вирусов, которые относительно просты, которых образуется большое количество.

Процесс изменений в вирусе неудержим, счет появляющимся мутациям идет на тысячи. Новый штамм появляется после того, как среди этих мутаций происходит естественный отбор какого-то из вариантов. Разумеется, то, что этот процесс будет иметь место в ходе эпидемии коронавируса, было предсказуемо и неизбежно", – сообщил Альтштейн.

С практической же точки зрения, сильнее всего беспокоит вопрос о том, насколько новые штаммы коронавируса способны усугубить эпидемиологическую ситуацию и затормозить кампанию по массовой вакцинации. И здесь профессор НИЦ им. Гамалеи призывает на впадать в панику.

"На данный момент все существующие в мире вакцины в той или иной степени работают против всех известных штаммов коронавируса. Да, нам известно, что, например, британский штамм чуть более заразный и дает немного большую летальность, но не отличается от других вариантов вируса по возможности его нейтрализации антителами, вырабатываемыми введением в организм человека любой из ныне существующих вакцин", – утверждает профессор.

По его словам, вероятнее всего, вакцины будут эффективны и против "молдавского" штамма, если таковой действительно существует (в чем пока есть обоснованные сомнения).

"Эта пандемия, конечно, будет преодолена. Но когда она кончится, коронавирус останется с человечеством уже навсегда. Он будет приспосабливаться к нам, мы – к нему. Он станет просто "нормальным" штаммом, уже не вызывающим той паники и той высокой летальности, которую мы пока наблюдаем", – утверждает Альтштейн.

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