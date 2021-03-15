Каждая четвертая семья в Молдове получает деньги из-за рубежа

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В течение 2020 года объем денежных переводов в Молдову из-за границы составил один миллиард 780 миллионов долларов, однако в официальных документах Нацбанка отражено не более 80% от этой суммы. По крайней мере, так следует из результатов социологического исследования, проведенного Центром CBS-AXA по заказу института IDIS "Viitorul".

Согласно результатам исследования, 68% респондентов, или 2/3 семей в Молдове заявили, что у них есть родственники за границей. При этом 34,3%, или 1/3, утверждают, что регулярно получают деньги от них.

"Таким образом, можно сказать, что 23,4%, или каждая четвертая семья в республике, с большей или меньшей регулярностью получает деньги от родственников, живущих за границей. Опрос показал, что официальные переводы, отражаемые Национальным банком Молдовы, составляют менее 80% всех транзакций из-за границы", – сообщают на официальной странице интернет-ресурса IDIS "Viitorul", опубликовавшего результаты исследования.

Отмечается, что в прошлом году водители действующего на международных маршрутах автотранспорта привезли в Молдову не менее 180 миллионов долларов. "В живую" через родственников и знакомых молдаване получили более 90 миллионов долларов и еще 110 миллионов - по банковским картам, выпущенным за рубежом.

"Банковские карты, выпущенные на территории других государств - относительно новая форма денежных переводов в республику. Наши соотечественники, живущие за рубежом, открывают в стране проживания банковскую карту, которую затем отправляют родственникам в Молдову. Когда они хотят отправить деньги домой, просто кладут их на счет этой карты. В статистике Национального банка Молдовы определяются как операции, совершенные иностранцами. Более 40% тех, кто пользуется банковской картой, выпущенной за границей, говорят, что получают деньги на карту ежемесячно", – сообщается на сайте IDIS "Viitorul".

Авторы исследования делают вывод: банковские карты становятся все более значим фактором в экономической жизни молдаван, "в том числе в некоторых неожиданных аспектах".

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