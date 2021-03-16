В Кишиневе запущен пилотный проект системы электронной оплаты в транспорте

На столичных троллейбусных маршрутах №10, 22 и 30, а также в автобусах, курсирующих по маршрутам №2 и 5, теперь можно оплатить проезд банковской картой или смартфоном.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. В Кишиневе во вторник стартовал пилотный проект приема бесконтактной оплаты в городском общественном транспорте. Мероприятие стало частью Меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного столичной примэрией с MasterСard и Visa в январе нынешнего года.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Taxarea electronică în transportul public municipal

"После долгих лет и многочисленных обещаний прежних городских властей, проведя колоссальную работу, мы наконец смогли запустить в тестовом режиме систему электронной оплаты в общественном транспорте Кишинева", - заявил примар столицы Ион Чебан.

В пилотном проекте задействованы 110 троллейбусов и автобусов на пяти городских маршрутах. На первом этапе бесконтактную оплату будут принимать кондукторы посредством мобильных валидаторов (электронных устройств для считывания информации), на втором этапе в салонах городского транспорта будут установлены стационарные терминалы для приема оплаты.

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Оплатить проезд можно бесконтактной банковской картой любого банка мира, смартфоном или другим устройством с поддержкой функции бесконтактной оплаты.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Taxarea electronică în transportul public municipal

"За шесть месяцев, на которые рассчитан этот пилотный проект, мы тщательно протестируем несколько сценариев, предназначенных для удобства разных категорий граждан, включая тех, кто уже купил проездной абонемент на проезд в городском транспорте. Уверен, что за это время жители почувствуют и оценят все преимущества, которые дает электронная система", - утверждает кишиневский градоначальник.

Напомним, для того чтобы оплатить проезд безналичным путем, достаточно:

Поднести бесконтактную банковскую карту, смартфон или другое устройство, поддерживающее функцию бесконтактной оплаты, к экрану валидатора.

После подтверждения оплаты с карты автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки.

Проведя оплату, валидатор подаст звуковой сигнал и напечатает чек-билет с информацией о стоимости, дате и времени проезда.

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