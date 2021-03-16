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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Въезд в Приднестровье открыт для всех, кто прошел полный курс вакцинации

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)
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https://ru.sputnik.md/moldova/20210316/34004516/Vezd-v-pridnestrove-otkryt-dlya-vsekh-kto-proshel-polnyy-kurs-vaktsinatsii.html

Однако приднестровский МИД предупреждает, что документы о вакцинации, предъявляемые в цифровом виде, не являются основанием для беспрепятственного въезда в Приднестровье.

Контрольно пропускной пункт, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какие в Приднестровье действуют правила для въезда иностранцев
КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Внешнеполитическое ведомство непризнанной ПМР сообщило 16 марта о том, что в соответствии с решением Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 граждане, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, "могут осуществлять въезд" на территорию Приднестровья "без необходимости получения разрешения Оперштаба".

"Также для граждан, получивших полный курс вакцинации, отменяется прохождение ПЦР-тестирования либо нахождение на самоизоляции в течение 14 дней. Для этого достаточно иметь при себе соответствующее документальное (в бумажном виде) подтверждение", - сказано на официальном интернет-ресурсе приднестровского МИД.

При этом ведомство предупреждает, что документы о вакцинации, предъявляемые в цифровом виде, не являются основанием для беспрепятственного въезда в регион.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)

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Теги:
вакцинация, Приднестровье

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