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Государственная Налоговая Служба

25 марта - крайний срок подачи налоговых деклараций для юридических лиц

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210316/34005593/25-marta-krayniy-srok-podachi-nalogovykh-deklaratsiy-dlya-yuridicheskikh-lits.html

Фискальное ведомство Молдовы призывает налогоплательщиков не затягивать с подачей необходимой отчетности.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Государственная налоговая служба Молдовы напоминает, что до последнего срока подачи декларации по налогу на прибыль за 2020 год у определенной категории плательщиков остается чуть более недели.

Сообщение ведомства касается юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, налогоплательщиков, оказывающих профессиональные услуги, а также физических лиц, ведущих независимую деятельность.

"Вышеуказанные категории должны до 25 марта 2021 года подать отчет о подоходном налоге в Государственную налоговую службу в электронном виде, согласно положениям, установленным Статьей 187, параграфом 21 Налогового кодекса, или на бумажном носителе", - говорится на официальном сайте ведомства. 

Также сообщается, что хозяйствующие субъекты  сферы малых и средних предприятий, лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере юстиции и здравоохранения, а также физические лица, ведущие самостоятельную деятельность, уплачивают подоходный налог в рассрочку ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за соответствующим кварталом. 

Налоговый кодекс
© Photo : Serviciul Fiscal de Stat
Какими полномочиями будет наделена государственная налоговая служба

Фискальная служба также напоминает, что крайний срок подачи декларации о доходах для физических лиц - 30 апреля. 

Дополнительную информацию налогоплательщики могут получить из обобщенной базы налоговой практики, обратившись в филиал налоговой инспекции по месту жительства или позвонив в Единый информационный центр ГНС по телефону 0-8000-1525 (звонок бесплатный). 

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