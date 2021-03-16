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Здание инспектората полиции. Архивное фото

Молдавская полиция готова бороться с преступниками в своих рядах

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210316/34006380/moldavskaya-politsiya-gotova-borotsya-s-prestupnikami-v-svoikh-ryadakh.html

Генеральный инспекторат полиции Молдовы выражает готовность оказывать всемерную поддержку компетентным органам, расследующим случаи нарушения закона полицейскими.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
Попался на взятке: полицейский задержан за пассивную коррупцию
Генеральный инспекторат полиции сделал 16 марта заявление о важности неукоснительного соблюдения сотрудниками правоохранительных органов законодательства Молдовы и недопущения участия полицейских в противоправной деятельности.

Поводом для этого заявления стали случаи задержания в Бельцах полицейского и сотрудника Северного патрульного управления инспектората за извлечение выгоды из влияния, а также четырех полицейских Южного патрульного управления, обвиняемых в пассивной коррупции.

"Мы осуждаем сотрудников полиции, идущих на нарушение закона, и подчеркиваем, что не потерпим в своих рядах преступников в форме. В то же время хотим отметить, что во всех случаях были проведены служебные расследования, установлены все обстоятельства противоправных действий сотрудников, которые понесут ответственность за содеянное", – говорится на странице официального сайте Генерального инспектората полиции Молдовы.

Кроме того, руководство ГИП выражает готовность и впредь оказывать всемерную поддержку компетентным органам, расследующим случаи нарушения закона полицейскими.

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Теги:
пассивная коррупция, Генеральный инспекторат полиции

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