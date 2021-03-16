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Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото

Политические игры на гробах: Швыдкой - о переименовании улицы Пушкина в Кишиневе

© Sputnik / Grigory Sysoev
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Молдавский писатель Дабижа никогда не согласился бы с тем, чтобы в его честь переименовали улицу, носящую имя Пушкина, считает спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Инициативу унионистской организации о переименовании улицы Александра Пушкина в центре Кишинева в улицу имени молдавского писателя Николая Дабижи прокомментировал экс-министр культуры России, ныне специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я знал Николая Дабижу. И, поскольку он был писателем (и писателем хорошим), в отличие от тех, кто сегодня играет в странные политические игры, он никогда не согласился бы с тем, чтобы в его честь переименовали улицу, которая носит имя Александра Пушкина. Убежден, как бы он ни относился к России, такая история ему совсем бы не понравилась.

Вообще, мне кажется, что в такого рода переименованиях есть какая-то, прошу прощения, пошлость", – говорит Швыдкой.

Николае Дабижа
© CC BY 2.0 / Biblioteca Centrală a BM "B.P.Hasdeu" / Nicolae Dabija
В Молдове день национального траура в связи со смертью писателя Николае Дабижи

Неужели в прекрасном городе Кишиневе, задается вопросом спецпредставитель президента РФ, не найдется новой улицы, достойной имени уважаемого молдавского писателя? "Думаю, найдется, и не одна", – уверен он.

"Политические игры вокруг покойных – признак дурного тона. Молдавскую литературу довольно трудно оторвать от русской литературы. Тому есть немало примеров, назову лишь одно имя: Ион Друцэ, которого чтут и в Молдове, и в России в равной мере. А заниматься политикой на гробах – последнее дело..." - резюмировал Щвыдкой.

Впрочем, бывший министр культуры России убежден, что улица Пушкина в Кишиневе таковой и останется.

"Понятно, что есть люди, которые используют любой повод для того, чтобы столкнуть Россию и Молдову. Но я не думаю, что в конечном счете это принесет пользу молдавскому народу", – утверждает Швыдкой.

Молдавские сторонники объединения с Румынией убеждены, что "было бы уместным" присвоить имя Николая Дабижи нынешней улице Александра Пушкина. Петиция о переименовании улицы, носящей имя русского поэта, была направлена в городскую мэрию.

Напомним, писатель Николай Дабижа умер 12 марта на 73-м году жизни от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

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Теги:
унионисты, Михаил Швыдкой

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