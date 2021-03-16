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Эксперт: парламент может одобрить кандидатуру Гросу

© Sputnik / Mihai Caraus © Sputnik / Mihai Caraus
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В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210316/34010153/ekspert-parlament-mozhet-odobrit-kandidaturu-Grosu.html

У Игоря Гросу больше шансов получить голоса молдавских парламентариев, нежили в свое время в Натальи Гаврилицы, считает политолог.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Главными итогами консультаций президента Санду с парламентским фракциями 16 марта стало, во-первых, то, что Марианна Дурлештяну неожиданно для многих дезавуировала собственную кандидатуру на прост премьера, а во-вторых, появление нового кандидата – Игоря Гросу

Марианна Дурлештяну
© Photo : Facebook / Mariana Durlesteanu
Дурлештяну решила отказаться от предложения стать премьером Молдовы

По мнению политического аналитика Корнелиу Чури, чтобы оценить сложившийся ныне расклад, необходимо дождаться официальных заявлений представителей всех фракций действующего парламента.

"Очевидно, что инициатива сегодня была в руках Майи Санду. Если выдвинутая ею кандидатура Игоря Гросу будет в итоге проголосована, глава государства получит "своего", полностью подконтрольного администрации президента главу кабинета министров", – считает Чуря. 

При этом аналитик полагает, что еще нет ясности в том, насколько неожиданной стала кандидатура Гросу для главных политических партий страны, и в первую очередь для социалистов. А также – насколько фигура Гросу может стать "проходной" при следующем голосовании в парламенте.

"Тот факт, что госпожа Дурлештяну отказалась от роли кандидата в премьеры, может быть определенным намеком на некую договоренность между партиями. Я считаю, что шансов быть проголосованным у Гросу больше, нежели у Натальи Гаврилицы. Ситуация в стране такова, что парламентское  большинство может одобрить его кандидатуру – лишь бы в стране появилось наконец правительство, способное бороться с пандемией и ее влиянием на экономику", – полагает аналитик. 

Чуря утверждает, что, если бы Санду хотела и на сей раз выдвинуть заведомо неприемлемого для парламентского большинства кандидата, она вновь предложила бы Гаврилицу. 

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Теги:
правительство, Майя Санду, парламент

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