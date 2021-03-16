Эксперт: парламент может одобрить кандидатуру Гросу

У Игоря Гросу больше шансов получить голоса молдавских парламентариев, нежили в свое время в Натальи Гаврилицы, считает политолог.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Главными итогами консультаций президента Санду с парламентским фракциями 16 марта стало, во-первых, то, что Марианна Дурлештяну неожиданно для многих дезавуировала собственную кандидатуру на прост премьера, а во-вторых, появление нового кандидата – Игоря Гросу.

По мнению политического аналитика Корнелиу Чури, чтобы оценить сложившийся ныне расклад, необходимо дождаться официальных заявлений представителей всех фракций действующего парламента.

"Очевидно, что инициатива сегодня была в руках Майи Санду. Если выдвинутая ею кандидатура Игоря Гросу будет в итоге проголосована, глава государства получит "своего", полностью подконтрольного администрации президента главу кабинета министров", – считает Чуря.

При этом аналитик полагает, что еще нет ясности в том, насколько неожиданной стала кандидатура Гросу для главных политических партий страны, и в первую очередь для социалистов. А также – насколько фигура Гросу может стать "проходной" при следующем голосовании в парламенте.

"Тот факт, что госпожа Дурлештяну отказалась от роли кандидата в премьеры, может быть определенным намеком на некую договоренность между партиями. Я считаю, что шансов быть проголосованным у Гросу больше, нежели у Натальи Гаврилицы. Ситуация в стране такова, что парламентское большинство может одобрить его кандидатуру – лишь бы в стране появилось наконец правительство, способное бороться с пандемией и ее влиянием на экономику", – полагает аналитик.

Чуря утверждает, что, если бы Санду хотела и на сей раз выдвинуть заведомо неприемлемого для парламентского большинства кандидата, она вновь предложила бы Гаврилицу.

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