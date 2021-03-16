Бывший вице-министр и нарушитель закона - что известно об Игоре Гросу

Довольно долго остававшийся в тени Майи Санду политик все же получил однажды свою "минуту славы". О том, когда это произошло – в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Выдвинутый 16 марта кандидатом в премьер-министры Игорь Горсу известен как преданный соратник Майи Санду, занимавший должность замминистра в бытность нынешней главы государства министром образования.

Гросу был главным государственным советником по образованию, науке, здравоохранению и социальным проблемам, генеральным секретарем Партии "Действие и солидарность" ( PAS), вице-председателем парламентской комиссии по национальной безопасности. Наконец, в декабре 2020 года временно возглавил PAS, поскольку прошлый лидер Майя Санду более не могла занимать эту должность в связи с победой на президентских выборах.

Однако скандальную известь, Игорь Гросу приобрел в ходе минувшей президентской кампании, когда в обществе ветеранов приднестровского конфликта и унионистов в первом и втором туре выборов пытался не пускать жителей Приднестровья к избирательным урнам, блокируя их на дороге из Бендер в Варницу.

"Это противоречит законодательству Молдовы. Согласно закону "О статусе депутата", народный избранник обязан соблюдать Конституцию, закон, моральные и этические нормы. Полиция обязана вмешаться и разблокировать дорогу, чтобы обеспечить свободное передвижение граждан. Отметим, что депутат не имеет права проверять документы, это право принадлежит исключительно компетентным органам", – дал в те дни оценку действиям Гросу Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

Любопытно, что в ответ на требования, приехавшего в Молдову в качестве наблюдателя, депутата Государственной думы России Казбека Тайсаева не препятствовать свободному волеизъявлению граждан Игорь Гросу назвал приднестровцев "сепаратистами". И заявил, что не допустит, чтобы "сепаратисты решали судьбу Молдовы на ближайшие 4 года".

Экс-министр экономики Александр Муравский тогда и вовсе уличил Гросу в демагогии:

"Вообще-то надо этого деятеля привлечь к ответственности за грубейшее нарушение закона, выразившееся в организации препятствования гражданам Республики Молдова осуществить свое конституционное право на участие в голосовании. Оштрафовать как следует, а потом он может себе заниматься демагогией о легитимности.

Между тем, после сегодняшних событий в парламенте некоторые эксперты полагают, что у Игоря Гросу больше шансов получить голоса молдавских парламентариев, нежели в свое время у Натальи Гаврилицы.

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