Депутат Сергей Сырбу госпитализирован с подтвержденным коронавирусом

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Депутат от платформы Pentru Moldova госпитализирован с диагнозом "коронавирус", и, по некоторым данным, в довольно тяжелом состоянии.

Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер подтвердила Sputnik Молдова лишь сам факт заражения Сырбу Ковидом.

"Да, у господина Сырбу действительно диагностирован коронавирус. Простите, я не могу обсуждать публично, насколько тяжело его состояние, могу лишь сказать, что все платформы Pentru Moldova готовы оказать заболевшему коллеге любую помощь и желают ему скорейшего выздоровления", - заявила Таубер.

Кроме того, 16 марта на своей странице в социальной сети депутат от партии "Действие и Солидарность" Дмитрий Алайба также сообщил о своем положительном тесте на COVID-19.

"Позитивный. Пришла и наша очередь. Самая невыносимая мысль - о том, что именно ты, и никто другой, принес вирус домой и заразил близких", - написал Алайба.

К сожалению, на этом счет недавно зараженных коронавирусом народных избранников не оканчивается. Сообщается, что ковид также обнаружен у депутатов Регины Апостоловой и Виолетты Ивановой.

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