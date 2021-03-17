Полиция накрыла наркоторговцев с "товаром" на 400 тысяч леев

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. В Кишиневе сотрудниками полиции задержаны шестеро мужчин в возрасте от 22 до 52 лет, их подозревают в выращивании и последующем сбыте конопли.

© Photo : Poliția Republicii Moldova Полиция пресекла деятельность наркоторговцев

"В январе и феврале нынешнего года подозреваемые находились в разработке входящего в состав Национальной следственной инспекции управления по расследованию преступлений, связанных с наркотиками. Некоторые из подозреваемых уже были ранее судимы за аналогичные преступления. Сотрудники провели более десяти обысков квартир и автомобилей, в результате было изъято более двух килограммов марихуаны, а также деньги от продажи наркотиков", - сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавской полиции.

Полицейское ведомство сообщает, что подозреваемые сбывали наркотические средства по цене 150-200 леев за грамм. Таким образом, если бы удалось реализовать весь "товар", доход от его продажи составил бы не менее 400 тысяч леев.

© Photo : Poliția Republicii Moldova Полиция пресекла деятельность наркоторговцев

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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