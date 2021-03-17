12:35 17 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.17
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
погоны

Полиция накрыла наркоторговцев с "товаром" на 400 тысяч леев

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/1c/31833552.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210317/34015194/Politsiya-nakryla-narkotorgovtsev-s-tovarom-na-400-tysyach-leev.html

Полицейское ведомство сообщает, что подозреваемые сбывали наркотические средства по цене 150-200 леев за грамм.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. В Кишиневе сотрудниками полиции задержаны шестеро мужчин в возрасте от 22 до 52 лет, их подозревают в выращивании и последующем сбыте конопли.

Бригада полиции специального назначения Fulger. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Спецоперация в Молдове: изъяты наркотики на полмиллиона леев - что заявили в полиции
"В январе и феврале нынешнего года подозреваемые находились в разработке входящего в состав Национальной следственной инспекции управления по расследованию преступлений, связанных с наркотиками. Некоторые из подозреваемых уже были ранее судимы за аналогичные преступления. Сотрудники провели более десяти обысков квартир и автомобилей, в результате было изъято более двух килограммов марихуаны, а также деньги от продажи наркотиков", - сообщается на официальном интернет-ресурсе молдавской полиции. 

Полиция пресекла деятельность наркоторговцев
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Полиция пресекла деятельность наркоторговцев

Полицейское ведомство сообщает, что подозреваемые сбывали наркотические средства по цене 150-200 леев за грамм. Таким образом, если бы удалось реализовать весь "товар", доход от его продажи составил бы не менее 400 тысяч леев.

Полиция пресекла деятельность наркоторговцев
© Photo : Poliția Republicii Moldova
Полиция пресекла деятельность наркоторговцев

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.  

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пока милые бранились, приехала полиция и сняла урожай марихуаны
Конопля в законе: в Румынии обсуждают легализацию марихуаны
Теги:
полиция, марихуана

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Видео: Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться