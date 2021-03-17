14:36 17 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.17
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Прокладка водопроводных сетей на улице Албишоара, тематическое фото

Конфискат в 42 000 евро: почему владелец из Молдовы остался без экскаватора

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
Получить короткую ссылку
160 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210317/34018048/Konfiskat-v-42-000-evro-pochemu-vladelets-iz-Moldovy-ostalsya-bez-ekskavatora.html

Оказалось, гусеничная машина для дорожно-земляных работ была украдена в Британии и продана молдавской компании в Литве.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Пограничная полиция сообщает, что некое молдавское юридическое лицо осталось без экскаватора модели JCB 85Z-1, купленного за 42 тысячи евро у литовской фирмы.

Установлено, что при ввозе техники в Молдову все предусмотренные законодательством условия были соблюдены. Однако вскоре машина была объявлена в международный розыск британскими властями. 

"Транспортное средство - гусеничный экскаватор 2014 года выпуска - власти Британии начали разыскивать в начале марта. В результате следственных действий Пограничной полиции Молдовы разыскиваемая машина была обнаружена на территории республики. Владелец заявил, что при покупке транспортного средства он ничего не знал о том, что оно было украдено, и готов сотрудничать со следствием", - сообщается на сайте Пограничной полиции Молдовы. 

Экскаватор тем временем был конфискован и отправлен на специальную ведомственную стоянку. 

Frontiera RM
© Photo : Poliţia de Frontieră
На двух пограничных КПП Молдовы образовалась очередь

Органы Главной инспекции пограничной полиции продолжают следственные действия совместно с правоохранителями из Литвы и Великобритании, чтобы выяснить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Пограничная полиция Молдовы настоятельно рекомендует всем, кто намерен приобрести транспортное средство за границей, "быть предельно бдительными и тщательно проверять документы на приобретаемую технику". 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Петру Кордуняну назначен на пост замглавы Пограничной полиции
Теги:
экскаватор, Пограничная полиция

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Видео: Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться