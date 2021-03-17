Конфискат в 42 000 евро: почему владелец из Молдовы остался без экскаватора

Оказалось, гусеничная машина для дорожно-земляных работ была украдена в Британии и продана молдавской компании в Литве.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Пограничная полиция сообщает, что некое молдавское юридическое лицо осталось без экскаватора модели JCB 85Z-1, купленного за 42 тысячи евро у литовской фирмы.

Установлено, что при ввозе техники в Молдову все предусмотренные законодательством условия были соблюдены. Однако вскоре машина была объявлена в международный розыск британскими властями.

"Транспортное средство - гусеничный экскаватор 2014 года выпуска - власти Британии начали разыскивать в начале марта. В результате следственных действий Пограничной полиции Молдовы разыскиваемая машина была обнаружена на территории республики. Владелец заявил, что при покупке транспортного средства он ничего не знал о том, что оно было украдено, и готов сотрудничать со следствием", - сообщается на сайте Пограничной полиции Молдовы.

Экскаватор тем временем был конфискован и отправлен на специальную ведомственную стоянку.

Органы Главной инспекции пограничной полиции продолжают следственные действия совместно с правоохранителями из Литвы и Великобритании, чтобы выяснить все обстоятельства дела и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, Пограничная полиция Молдовы настоятельно рекомендует всем, кто намерен приобрести транспортное средство за границей, "быть предельно бдительными и тщательно проверять документы на приобретаемую технику".

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