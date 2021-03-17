16:29 17 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.17
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Депутаты парламентской группы Pro Moldova

В Молдове выдвинут законопроект, расширяющий полномочия правительства

© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
В Молдове
Получить короткую ссылку
86 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32142092.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210317/34019528/v-moldove-vydvinut-zakonoproekt-rasshiryayuschiy-polnomochiya-pravitelstva.html

По мнению авторов инициативы, она должна предоставить кабинету министров с истекшими полномочиями дополнительный инструмент для поддержки национальной экономики.

Правительство РМ
© Sputnik / Mihai Caraus
Юрист: временный кабмин не может предлагать вводить чрезвычайное положение
КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Парламентская группа Pro Moldova выступила с инициативой о внесении поправок в закон о правительстве.

Депутаты предлагают разрешить кабинету министров, срок полномочий которого истек, заключать международные договоры, предусматривающие финансовые обязательства государства.

"Исходя из того, что ограничение подобной компетенции правительства, полномочия которого уже истекли, означает отсутствие соответствующего инструмента для поддержки экономики Республики Молдова, предлагается этот запрет отменить", - говорится в мотивировочной части законопроекта.

Эта законодательная инициатива, которую уже поддержал парламентский комитет по экономике, бюджету и финансам, будет вынесена на обсуждение на ближайшем пленарном заседании молдавского парламента. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Pro Moldova предлагает парламенту принять декларацию о политическом примирении
Нагачевский: без полномочного правительства невозможно управлять кризисом
Теги:
правительство РМ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Видео: Референдум о сохранении СССР: как это было 30 лет назад в Кишиневе
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться