В Молдове выдвинут законопроект, расширяющий полномочия правительства

По мнению авторов инициативы, она должна предоставить кабинету министров с истекшими полномочиями дополнительный инструмент для поддержки национальной экономики.

Парламентская группа Pro Moldova выступила с инициативой о внесении поправок в закон о правительстве.

Депутаты предлагают разрешить кабинету министров, срок полномочий которого истек, заключать международные договоры, предусматривающие финансовые обязательства государства.

"Исходя из того, что ограничение подобной компетенции правительства, полномочия которого уже истекли, означает отсутствие соответствующего инструмента для поддержки экономики Республики Молдова, предлагается этот запрет отменить", - говорится в мотивировочной части законопроекта.

Эта законодательная инициатива, которую уже поддержал парламентский комитет по экономике, бюджету и финансам, будет вынесена на обсуждение на ближайшем пленарном заседании молдавского парламента.

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