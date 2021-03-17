Новый кандидат в премьеры от парламентского большинства: кто он

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Вице-спикер парламента, депутат от Партии социалистов Влад Батрынча, а затем и председатель ПСРМ Игорь Додон сообщили, что завтра, 18 марта, будет представлен новый кандидат в премьер-министры от парламентского большинства.

Одновременно с этим молдавские социалисты потребовали, чтобы Конституционный суд приостановил, признав неконституционным, указ президента Санду о выдвижении в премьеры Игоря Гросу.

Некоторые наблюдатели, не дожидаясь завтрашнего дня, принялись строить прогнозы относительно фигуры, которая могла бы стать очередным кандидатом в премьер-министры Молдовы. Некоторые даже предположили, что на эту роль может претендовать сам глава ПСРМ.

"Кто станет кандидатом – сегодня этого не знает никто, за исключением самих социалистов, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря. – Но, принимая во внимание и собственно слова председателя Партии социалистов, и нюансы нынешней политической ситуации в стране, мне сложно поверить, что парламентское большинство выдвинет Додона..."

Чуря отмечает, что депутаты фракции ПСРМ 16 марта считали Марианну Дурлештяну единственным законным кандидатом, даже несмотря на то, что она взяла самоотвод.

"Майя Санду так и не проконсультировалась с фракциями по поводу кандидата от парламентского большинства, хотя ее обязал к этому Конституционный суд. Позиция социалистов понятна: они считают, что вправе выдвинуть единственно законную в данной ситуации фигуру – кандидата от парламентского большинства", – говорит Чуря.

Однако, полагает аналитик, все должен решить Конституционный суд.

"Я вообще не понимаю предмета разговора. Потому что некоторое время назад вердикт Конституционного суда уже прозвучал: Санду обязана выдвинуть кандидатуру, представленную парламентским большинством. Президент этого не сделала.

Неважно, сама ли Марианна Дурлештяну дезавуировала свою кандидатуру или ее заставили это сделать "доброжелатели" из-за рубежа. Но в соответствии с законодательством парламентское большинство вправе внести вторую (третью... десятую) кандидатуру", – утверждает политолог Борис Шаповалов.

А Санду, по его мнению, вчера попросту вновь превысила свои полномочия, предложив фигуру своего однопартийца Гросу.

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