Додон о Головатюке: профессионал, способный справиться с кризисом

Глава ПСРМ считает, что стремиться к досрочным выборам в условиях пандемии и ежедневных смертей "могут только циничные политики".

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон дал характеристику Владимиру Головатюку и пояснил, почему именно его кандидатуру парламентское большинство выдвигает на пост премьер-министра страны.

"Владимир Иванович Головатюк, выдвинутый ПСРМ на пост премьер-министра Республики Молдова, – очень достойная кандидатура. Считаю его настоящим профессионалом с большим опытом, мы с ним работаем бок о бок в одной команде с 2008 года", - заявил Додон.

Глава Партии социалистов высказал убеждение, что на посту премьера Головатюк "способен справиться с социальным, бюджетно-финансовым и пандемическим кризисом".

"Мы по-прежнему считаем, что добиваться досрочных парламентских выборов в период пандемии с тысячами новых инфицированных и десятками смертей ежедневно могут только циничные политики, готовые идти по трупам ради нескольких дополнительных процентов рейтинга и новых депутатских мест для их партий", – утверждает лидер молдавских социалистов.

Додон убежден, что только полностью полномочное правительство может "преодолеть кризисную ситуацию, обеспечить закупку вакцин и массовую вакцинацию населения, после чего можно будет говорить о каких-то политических сценариях и выборах".

Ситуация с назначением премьера

Ранее в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну , бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты оспорили в КС.

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