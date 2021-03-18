Посольство Молдовы в РФ работает по плану, посол Головатюк находится в Москве

Выдвинутый парламентским большинством в качестве кандидата на должности премьер-министра Молдовы, глава молдавского диппредставительства пока продолжает трудиться на своем рабочем месте в столице России.

"Посол Республики Молдова в России Владимир Головатюк в данный момент находится в Москве. Все мероприятия, которые должны в течение ближайшего месяца состояться с участием молдавского посольства, пройду по плану", - сообщили в диппредставительстве Молдовы в российской столице.

Как сообщил Sputnik Молдова источник в посольстве РМ в Российской Федерации, все мероприятия, запланированные молдавским дипломатическим представительством на ближайший месяц, состоятся.

Напомним, на заседании 14 декабря 2020 года парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила кандидатуру депутата от ПСРМ Владимира Головатюка на должность посла Республики Молдова в Российской Федерации. В предшествовавшие этому шесть лет профессиональный экономист Головатюк возглавлял комиссию парламента по бюджету и финансам.

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