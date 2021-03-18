17:02 18 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.75
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Вакцинация

В Молдове введены налоговые и таможенные льготы на импорт вакцины от COVID

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
В Молдове
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/13/33303712.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210318/34032786/V-Moldove-vvedeny-nalogovye-i-tamozhennye-lgoty-na-import-vaktsiny-ot-COVID.html

Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Парламент на заседании в четверг проголосовал в двух чтениях за законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс и Закон о таможенных тарифах.

Таким образом, на весь период чрезвычайного положения или ЧП в здравоохранении для ввоза и доставки на территорию страны вакцин против COVID-19 устанавливаются фискальные и таможенные льготы: освобождение от НДС без права вычета, от таможенных пошлин и пошлин за проведение таможенных процедур.
Вакцинация
© Sputnik / Георгий Зимарев
Санду призвала ускорить дискуссии с производителями по закупке вакцины от COVID

Причиной разработки документа послужили темпы распространения коронавируса как на национальном, так и международном уровнях, а также принята в расчет необходимость введения мер, позволяющих обеспечить эффективную защиту населения от COVID-19.

Механизм таможенных и налоговых послаблений направлен на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений Закона о государственных закупках.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове стартовала вакцинация работников первичной медпомощи от COVID-19
Молдова пока не будет приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca
Теги:
вакцина, льготы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
Будьте здоровы: Путин ответил на обвинения Байдена
Путин в ответ на обвинения Байдена пожелал ему здоровья
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться