В Молдове введены налоговые и таможенные льготы на импорт вакцины от COVID

Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Парламент на заседании в четверг проголосовал в двух чтениях за законопроект, который вносит поправки в Налоговый кодекс и Закон о таможенных тарифах.

Таким образом, на весь период чрезвычайного положения или ЧП в здравоохранении для ввоза и доставки на территорию страны вакцин против COVID-19 устанавливаются фискальные и таможенные льготы: освобождение от НДС без права вычета, от таможенных пошлин и пошлин за проведение таможенных процедур. © Sputnik / Георгий Зимарев Санду призвала ускорить дискуссии с производителями по закупке вакцины от COVID

Причиной разработки документа послужили темпы распространения коронавируса как на национальном, так и международном уровнях, а также принята в расчет необходимость введения мер, позволяющих обеспечить эффективную защиту населения от COVID-19.

Механизм таможенных и налоговых послаблений направлен на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений Закона о государственных закупках.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova