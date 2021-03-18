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Школа

Три сценария: что происходит в учебных заведениях Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (229)
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Sputnik Молдова
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С 16 марта 2021 года учебный процесс в образовательных учреждениях республики осуществляется в соответствии с новым постановлением Национальной чрезвычайной комиссии по здоровью.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Министр образования, культуры и науки Лилия Поголша представила в четверг данные о текущей ситуации в образовательных учреждениях республики. 

Пустая классная комната в школе
© AFP 2020 / ROB ENGELAAR
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Так, к сегодняшнему дню на карантине находятся 33 детских сада (2,20%) и 96 групп детей (1,49%). При этом у 176 воспитателей и 26 детей подтверждено заражение коронавирусом. Также больны ковидом 118 человек из вспомогательного состава дошкольных учреждений страны.

В учреждениях начальной, средней и старшей школы количество учащихся с положительным результатом теста на COVID-19 составляет 292 человека (0,09%). Ковидом больны 409 учителей (1,52%) и 110 человек (0,54%) вспомогательного персонала. 

С понедельника учебный процесс в образовательных учреждениях  осуществляется в соответствии с Постановлением № 50/2021 Национальной чрезвычайной комиссии по здоровью.

В настоящее время согласно решению территориальных комиссий по здравоохранению, четыре образовательных учреждения работают исключительно дистанционно - две гимназии в Новых Аненах и Каушанах и два лицея в Дрокии. 

В отношении остальных учреждений начальной, средней и старшей школы применяются три специальных сценария. Первый - с физическим присутствием на занятиях полного состава учащихся (321 учебное заведение). Второй - когда на уроках присутствуют только ученики начальных, девятых и двенадцатых классов (151 учебное заведение). Третий - с физическим присутствием учеников начальных классов и половины от состава выпускных классов (765 учреждений). 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Медицинский работник
© Sputnik / Алексей Майшев
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (229)

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Теги:
министерство образования, культуры и исследований

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