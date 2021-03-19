Конец зловонию – кишиневские очистные будут реконструированы до конца года

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Как сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, работы по реабилитации столичных очистных сооружений в данный момент завершены на 75%. Также на финальной стадии находится монтаж нового оборудования.

Проект реконструкции очистных предусматривает строительство нескольких новых технических объектов, восстановление существующих, а также модернизацию технологического оборудования, что должно обеспечить низкие эксплуатационные расходы.

"Однако одной из основных задач является строительство новой линии обработки ила и внедрение процесса анаэробной ферментации ила и его обезвоживания. Переход на современные технологии сведет к минимуму вероятность появления неприятного запаха, распространяемого очистными сооружениями", – сообщает кишиневский примар.

По словам Чебана, по завершении всех строительно-монтажных работ наступит наиболее ответственный и сложный этап: установка, наладка и ввод в эксплуатацию новых установок с подтверждением эксплуатационно-технических параметров, предусмотренных проектом.

Общая стоимость работ – 24 миллиона евро. Проект реализуется в рамках Программы развития водоснабжения и канализации в Кишиневе, финансируемой за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и инвестиционного гранта, предоставленного Инвестиционным фондом добрососедства Европейского союза.

Контракт на реконструкцию очистных сооружений осуществляет консорциум Passavant Energy & Environment GmbH и Ludwig Pfeiffer Hoch - und Tiefbau GmbH & Co. KG, Германия.

Примар отмечает, что в свете последствий глобальной пандемии COVID-19 при обеспечении непрерывной работы очистных сооружений крайний срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию перенесены с июня 2020 года на конец 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova